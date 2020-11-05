Arsenal goleia Molde e assume liderança do grupo na Liga Europa

Crédito: Arsenal venceu o Molde e lidera na Liga Europa - Glyn KIRK / AFP

Nesta quinta-feira, o Arsenal goleou o Molde por 4 a 1, no Emirates Stadium, e assumiu a liderança do Grupo B da Liga Europa. Com dois gols contra do time norueguês, um de Pepé e um de Willock, os Gunners garantiram uma vitória importante. Magnus Wolff descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos nove pontos no Grupo B da Liga Europa, assumiu a liderança e segue com 100% de aproveitamento. Logo em seguida, o Molde perdeu sua invencibilidade e ocupa a segunda posição do grupo com seis pontos.

Arsenal e Molde voltam a se enfrentar na próxima rodada da Liga Europa, no dia 26 de novembro, às 14h55, na Aker Stadium.

O JOGO As equipes entraram em campo no Emirates Stadium para decidir quem iria assumir a liderança do grupo na Liga Europa e, jogando em casa, o Arsenal tentou tomar a iniciativa. Com mais posse de bola, os Gunners rondavam a área do time norueguês, mas encontrava dificuldade para criar jogadas claras de gol.

O Molde não se fechou e ocupou o campo dos donos da casa. Deu resultado. No primeiro chute a gol do time visitante, aos 22 minutos, Magnus Wolff fez a jogada, tocou para Martin Ellingsen chutar de perna esquerda e abrir o placar. O Arsenal acordou depois do gol e passou a ter uma postura mais ofensiva, iniciando uma pressão na saída de bola do adversário. Aos 43, Pepé lançou Willock que, em posição irregular, marcou o gol.

A arbitragem marcou impedimento no lance. Logo depois, aos 45, o Arsenal saiu em velocidade e, em um chute cruzado de Pepé, Kristoffer Haugen acabou desviando contra o próprio gol, empatando a partida.

As equipes voltaram para o segundo tempo e o Arsenal mostrou uma postura mais agressiva no ataque. Logo aos 10 minutos, Sead Kolasinac recebeu na entrada da área e desperdiçou uma ótima chance chutando para fora.

A pressão continuou e, em mais um presente da zaga do Molde, o time inglês pulou na frente. Em bola cruzada na área, Sheriff Sinyan desviou contra o próprio gol e marcou o segundo gol do Arsenal.

Com a vantagem no placar, o Molde teve que sair mais para o jogo e deu espaço para o Arsenal no ataque. Foi fatal. Em boa jogada pela esquerda, aos 25, Saka cruzou na medida para Pepé. O atacante chegou batendo de primeira, colocado, e matou o goleiro adversário marcando o terceiro gol do Arsenal.