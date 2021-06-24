futebol

Arsenal faz proposta por zagueiro do Brighton

Ben White foi um dos principais destaques da última Premier League e Mikel Arteta busca reforçar sistema defensivo dos Gunners...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2021 às 13:57

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 13:57

Crédito: Ben White chamou a atenção de diversas equipes da Premier League (AFP
O Arsenal fez uma proposta de 50 milhões de libras (R$ 342 milhões), sendo 45 milhões (R$ 308 milhões) garantidos e outros com cinco milhões (R$ 34 milhões) em bônus ao Brighton pela contratação do zagueiro Ben White, segundo a imprensa inglesa.No entanto, o modesto clube da Premier League ainda não aceitou a oferta e ambas as partes seguem negociando o destino do jovem. As informações indicam que o Brighton quer tirar o bônus do acordo e busca receber o valor inteiro garantido.
Embora haja discussões entre os dois clubes, a expectativa é de que o acordo seja fechado nas próximas semanas. O atleta renovou seu contrato com o clube atual no último verão europeu por quatro temporadas, mas quer seguir crescendo na carreira.
Os Gunners também buscam encaixar Ben White dentro do orçamento uma vez que o Arsenal não disputa nenhuma competição europeia. O defensor vem aumentando seu status após se tornar um jogador da seleção inglesa de Gareth Southgate.

