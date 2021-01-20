Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal faz contato com o Real Madrid por Odergaard

Clube inglês busca empréstimo do meia de 22 anos, mas pode enfrentar concorrência do mercado europeu...

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 17:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2021 às 17:39
Crédito: AFP
Segundo a SkySports, da Inglaterra, o Arsenal está interessado pelo meia Martin Odegaard, do Real Madrid. Destaque da Real Sociedad na temporada 2019-2020, o jogador de 22 anos, com pouco espaço no elenco, pediu para deixar o clube espanhol.
O Arsenal vai melhorar o seu desempenho no Inglês? Veja a tabelaPouco utilizado pelo treinador, Zinedine Zidane, Odegaard está insatisfeito no Real Madrid. Segundo o Marca, da Espanha, a gota d'água para o norueguês foi ficar de fora da lista de relacionados para a partida desta quarta-feira contra o Alcoyano, pela Copa do Rei.
Odegaard foi um dos principais jogadores da Real Sociedad na temporada 2019-2020, sendo até mesmo um dos melhores do Campeonato Espanhol. Após a boa passagem pela equipe do País Basco, Zidane pediu a volta do meia, que estava emprestado na Sociedad. A pouca utilização de Odegaard é uma das contradições do trabalho de Zidane no Real Madrid.
O Arsenal, segundo a SkySports, não só tem interesse no jogador, quanto já oficializou uma proposta de empréstimo para ter Odegaard em Londres. Ainda assim, o clube inglês pode ter muita concorrência pelo meia de 22 anos, que interessa ao mercado europeu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

arsenal real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados