Arsenal faz contato com o Real Madrid por Odergaard

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Segundo a SkySports, da Inglaterra, o Arsenal está interessado pelo meia Martin Odegaard, do Real Madrid. Destaque da Real Sociedad na temporada 2019-2020, o jogador de 22 anos, com pouco espaço no elenco, pediu para deixar o clube espanhol.

O Arsenal vai melhorar o seu desempenho no Inglês? Veja a tabelaPouco utilizado pelo treinador, Zinedine Zidane, Odegaard está insatisfeito no Real Madrid. Segundo o Marca, da Espanha, a gota d'água para o norueguês foi ficar de fora da lista de relacionados para a partida desta quarta-feira contra o Alcoyano, pela Copa do Rei.

Odegaard foi um dos principais jogadores da Real Sociedad na temporada 2019-2020, sendo até mesmo um dos melhores do Campeonato Espanhol. Após a boa passagem pela equipe do País Basco, Zidane pediu a volta do meia, que estava emprestado na Sociedad. A pouca utilização de Odegaard é uma das contradições do trabalho de Zidane no Real Madrid.