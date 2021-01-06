Arsenal estuda contratação de Yves Bissouma, do Brighton, em janeiro

O Arsenal estuda a possibilidade de contratação de Yves Bissouma, estrela do Brighton, segundo o portal “Football London”. A prioridade dos Gunners era a chegada de Emiliano Buendía, mas o argentino está feliz no Norwich, líder da segunda divisão da Inglaterra, e os Canários também não pensam em se desfazer de seu principal jogador.Bissouma tem 24 anos e está aberto a possibilidade de se transferir para o clube do norte de Londres nesta janela de janeiro. O atleta é um torcedor dos Gunners desde a infância e possui amizade com Gabriel Magalhães pelo tempo em que ambos atuaram juntos no Lille, mas o meio-campista saiu em 2018.