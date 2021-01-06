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futebol

Arsenal estuda contratação de Yves Bissouma, do Brighton, em janeiro

Meio-campista é alternativa de mercado, uma vez que Emiliano Buendía, principal opção do clube londrino, não deve sair do Norwich. Jogador tem contrato até 2023 com o Brighton...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 10:49

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 10:49

Crédito: Bissouma é opção para o Arsenal na janela de janeiro (GLYN KIRK/POOL/AFP
O Arsenal estuda a possibilidade de contratação de Yves Bissouma, estrela do Brighton, segundo o portal “Football London”. A prioridade dos Gunners era a chegada de Emiliano Buendía, mas o argentino está feliz no Norwich, líder da segunda divisão da Inglaterra, e os Canários também não pensam em se desfazer de seu principal jogador.Bissouma tem 24 anos e está aberto a possibilidade de se transferir para o clube do norte de Londres nesta janela de janeiro. O atleta é um torcedor dos Gunners desde a infância e possui amizade com Gabriel Magalhães pelo tempo em que ambos atuaram juntos no Lille, mas o meio-campista saiu em 2018.
> Veja a tabela da Premier League
O jogador tem contrato até 2023 com o Brighton, mas pode deixar o clube nas próximas semanas. Na atual temporada, o camisa oito participou de 16 jogos dos 17 disputados por seu time na Premier League e anotou um gol.

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