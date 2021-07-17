Arsenal está próximo de anunciar Ben White e mais um reforço

O Arsenal está próximo de acertar a contratação do zagueiro Ben White para a próxima temporada por cerca de 50 milhões de libras (R$ 351 milhões), segundo diversos veículos da imprensa inglesa. Além do defensor, o clube também está próximo de anunciar a chegada do meia Lokonga.Após ter duas propostas recusadas pelo Brighton pela contratação do defensor, os Gunners igualaram os valores cobrados pela modesta equipe da Premier League. A expectativa é de que o acordo seja assinado na próxima semana e seja válido por cinco temporadas.
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A chegada de White era tratada como prioridade pelo técnico Mikel Arteta para reforçar o sistema defensivo após a saída de David Luiz. O jovem, que também faz parte do elenco da seleção inglesa, irá disputar posição com Gabriel Magalhães, Holding e Pablo Mari.
Além do zagueiro, o Arsenal também pretende anunciar a chegada de Lokonga, meia do Anderlecht e da Bélgica. O jogador de 21 anos está em fase mais avançada para se confirmar como reforço e falta apenas a assinatura dos papéis do contrato.