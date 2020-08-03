Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal está otimista com a permanência de Ceballos

Clube inglês tem Betis como maior rival na disputa pelo meio-campista, mas acredita que a Liga Europa pode ser um fator que vai pesar na decisão do atleta e do Real Madrid...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2020 às 09:51

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 09:51

Crédito: Reprodução
Após ganhar a Copa da Inglaterra, o Arsenal está otimista em conseguir prorrogar a estadia do meio-campista Dani Ceballos por mais uma temporada, segundo o “Mundo Deportivo”. O maior rival na disputa é o Betis, por conta da relação próxima entre o clube espanhol e o atleta, mas o fato dos Gunners jogarem uma competição europeia na próxima época pode pesar na decisão.
O camisa 8 quer ter minutos em campo e sabe que essa exigência será muito difícil de ser atendida no Real Madrid de Zidane. O jogador quer esperar o duelo dos merengues contra o Manchester City para conversar com a diretoria e começar a pensar no seu futuro. No entanto, apesar do gigante espanhol querer vendê-lo por 35 milhões de euros (R$ 215 milhões), nenhuma equipe está interessado em comprá-lo por esse valor.
Ambos os clubes só aceitariam fazer negócio por empréstimo e a operação pode ser vantajosa para o Real Madrid, uma vez que o clube já possui uma base forte e poderia se livrar de um salário em tempos de crise. Além disso, o atleta está vinculado ao time merengue até 2023 e pode tentar vender o meio-campista em outras janelas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados