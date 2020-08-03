Arsenal está otimista com a permanência de Ceballos

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Após ganhar a Copa da Inglaterra, o Arsenal está otimista em conseguir prorrogar a estadia do meio-campista Dani Ceballos por mais uma temporada, segundo o “Mundo Deportivo”. O maior rival na disputa é o Betis, por conta da relação próxima entre o clube espanhol e o atleta, mas o fato dos Gunners jogarem uma competição europeia na próxima época pode pesar na decisão.

O camisa 8 quer ter minutos em campo e sabe que essa exigência será muito difícil de ser atendida no Real Madrid de Zidane. O jogador quer esperar o duelo dos merengues contra o Manchester City para conversar com a diretoria e começar a pensar no seu futuro. No entanto, apesar do gigante espanhol querer vendê-lo por 35 milhões de euros (R$ 215 milhões), nenhuma equipe está interessado em comprá-lo por esse valor.