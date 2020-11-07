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futebol

Arsenal está interessado na contratação de Szoboszlai

Empresário do meio-campista descarta interesse do Milan no jogador, mas futebol alemão pode ser o principal concorrente dos Gunners na janela de transferências de janeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2020 às 10:51

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 10:51

Crédito: Arteta pode ter reforço de Szoboszlai a partir de janeiro (IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP
O Arsenal está interessado na contratação de Szoboszlai, a nova sensação do RB Salzburg. A informação Em entrevista ao portal “Index”, da Hungria, Matyas Esterhazy, agente do atleta, afirmou que o interesse dos Gunners é real e o clube inglês deve se movimentar em janeiro para reforçar o elenco ainda nesta temporada.
O empresário também descartou o interesse do Milan e disse que o objetivo do jogador de 20 anos atualmente é seguir em um lugar que fale alemão. Com isso, uma mudança para a Bundesliga fica em aberto, com RB Leipzig sendo um dos principais concorrentes por conta da parceria existente com a equipe austríaca.
O camisa 14 é o principal destaque do RB Salzburg desde as saídas de Haaland e Minamino na última temporada. Em 12 jogos na temporada, Szoboszlai tem cinco gols anotados e oito assistências oferecidas aos companheiros.

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