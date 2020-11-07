Crédito: Arteta pode ter reforço de Szoboszlai a partir de janeiro (IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP

O Arsenal está interessado na contratação de Szoboszlai, a nova sensação do RB Salzburg. A informação Em entrevista ao portal “Index”, da Hungria, Matyas Esterhazy, agente do atleta, afirmou que o interesse dos Gunners é real e o clube inglês deve se movimentar em janeiro para reforçar o elenco ainda nesta temporada.

O empresário também descartou o interesse do Milan e disse que o objetivo do jogador de 20 anos atualmente é seguir em um lugar que fale alemão. Com isso, uma mudança para a Bundesliga fica em aberto, com RB Leipzig sendo um dos principais concorrentes por conta da parceria existente com a equipe austríaca.