Arsenal está interessado na contratação de Soumaré, do Lille

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O Arsenal está interessado na contratação do meio-campista Boubakary Soumaré nesta janela de transferências, de acordo com o portal “Foot Mercato”. O jogador do Lille é um desejo do técnico Mikel Arteta, uma vez que as negociações por Thomas Partey, do Atlético de Madrid, estão complicadas.

O clube francês aceita vender o volante francês de apenas 21 anos de idade e com contrato até 2022. No entanto, Os Gunners devem ter a concorrência do Manchester United pela aquisição do jovem avaliado em 24,5 milhões de euros (R$ 161 milhões) pelo site do “Transfermarkt”.