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Arsenal está interessado na contratação de Soumaré, do Lille

Volante se torna alternativa a Thomas Partey que dificilmente sairá do Atlético de Madrid. Francês é pedido de Mikel Arteta, mas Gunners enfrentam concorrência do United...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 11:18

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 11:18

Crédito: AFP
O Arsenal está interessado na contratação do meio-campista Boubakary Soumaré nesta janela de transferências, de acordo com o portal “Foot Mercato”. O jogador do Lille é um desejo do técnico Mikel Arteta, uma vez que as negociações por Thomas Partey, do Atlético de Madrid, estão complicadas.
O clube francês aceita vender o volante francês de apenas 21 anos de idade e com contrato até 2022. No entanto, Os Gunners devem ter a concorrência do Manchester United pela aquisição do jovem avaliado em 24,5 milhões de euros (R$ 161 milhões) pelo site do “Transfermarkt”.
O clube londrino possui ótima relação com o Lille no mercado, devido a contratação de Nicolas Pepe na última temporada e o acordo para assinar com o zagueiro Gabriel Magalhães nesta janela. Soumaré já iniciou sua temporada na França e participou da primeira partida em que seu time empatou com o Rennes por 1 a 1.

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