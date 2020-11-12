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futebol

Arsenal está interessado na contratação de Konaté, do Leipzig

Zagueiro francês é um dos destaques da defesa do time alemão, mas tem multa que supera os R$ 300 milhões. Outros clubes ingleses também sondaram o jovem de 21 anos...

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 09:47

LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 09:47
Crédito: Reprodução/Twitter
O Arsenal está interessado na contratação Ibrahima Konaté, jovem zagueiro do RB Leipzig, segundo o “Bild”. A publicação afirma que outros grandes clubes da Inglaterra sondaram o defensor. Como o clube alemão não deseja vender o defensor, quem quiser comprá-lo deve pagar uma multa de 50 milhões de euros (R$ 317,5 milhões).O RB Leipzig teme perder Upamecano ao final desta temporada, uma vez que o destaque é alvo de interesse do Real Madrid, Bayern de Munique e Manchester United. Com isso, o time de Julian Nagelsmann corre o risco de perder os dois defensores titulares da campanha atual.
Konaté chegou ao futebol alemão em 2017 após rápida passagem pelo time profissional do Sochaux. Aos 21 anos, o defensor atuou em cinco partidas nesta temporada, sendo titular nos últimos dois confrontos pela Liga dos Campeões e marcando um gol na última rodada do Campeonato Alemão diante do Freiburg.

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