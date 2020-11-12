Arsenal está interessado na contratação de Konaté, do Leipzig

O Arsenal está interessado na contratação Ibrahima Konaté, jovem zagueiro do RB Leipzig, segundo o “Bild”. A publicação afirma que outros grandes clubes da Inglaterra sondaram o defensor. Como o clube alemão não deseja vender o defensor, quem quiser comprá-lo deve pagar uma multa de 50 milhões de euros (R$ 317,5 milhões).O RB Leipzig teme perder Upamecano ao final desta temporada, uma vez que o destaque é alvo de interesse do Real Madrid, Bayern de Munique e Manchester United. Com isso, o time de Julian Nagelsmann corre o risco de perder os dois defensores titulares da campanha atual.