Arsenal está interessado na contratação de Justin Kluivert

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O Arsenal tem interesse em contratar o atacante Justin Kluivert, da Roma, para a próxima temporada. Há duas temporadas no clube italiano, o jogador não rendeu o esperado e pode mudar de ares visando uma nova oportunidade. A informação é da "Gazzetta dello Sport".

De acordo com o jornal, o atacante tem o preço estipulado em 30 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões), mas os Gunners estariam tentando abaixar a pedida da Giallorossi.