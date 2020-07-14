Arsenal está interessado na contratação de Justin Kluivert

O Arsenal tem interesse em contratar o atacante Justin Kluivert, da Roma, para a próxima temporada. Há duas temporadas no clube italiano, o jogador não rendeu o esperado e pode mudar de ares visando uma nova oportunidade. A informação é da "Gazzetta dello Sport".
De acordo com o jornal, o atacante tem o preço estipulado em 30 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões), mas os Gunners estariam tentando abaixar a pedida da Giallorossi.
O Arsenal estaria disposto a envolver o meia Henrikh Mkhitaryan no negócio. O armênio está emprestado à Roma, com o valor de 20 milhões de euros (R$ 120 milhões) fixados para compra.