Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal está interessado na contratação de Justin Kluivert

Atacante, que é filho de Patrick Kluivert, é tratado como promessa no futebol europeu...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2020 às 17:06

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 17:06

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
O Arsenal tem interesse em contratar o atacante Justin Kluivert, da Roma, para a próxima temporada. Há duas temporadas no clube italiano, o jogador não rendeu o esperado e pode mudar de ares visando uma nova oportunidade. A informação é da "Gazzetta dello Sport".
De acordo com o jornal, o atacante tem o preço estipulado em 30 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões), mas os Gunners estariam tentando abaixar a pedida da Giallorossi.
O Arsenal estaria disposto a envolver o meia Henrikh Mkhitaryan no negócio. O armênio está emprestado à Roma, com o valor de 20 milhões de euros (R$ 120 milhões) fixados para compra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados