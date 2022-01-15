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Arsenal está interessado na contratação de Diego Costa

Atacante com passagens marcantes por Atlético de Madrid e Chelsea atuou com a camisa do Atlético-MG na última temporada e pode reforçar os Gunners em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 09:29

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 09:29

O Arsenal está interessado na contratação do atacante Diego Costa, segundo o "Goal". De acordo com as informações, os Gunners, além de outros clubes, mantêm conversas informais com o entorno do atleta. Aos 33 anos, o jogador está de saída do Atlético-MG.Apesar do interesse, o Arsenal ainda não realizou uma proposta concreta, mas o técnico Mikel Arteta busca reforçar o elenco e o setor ofensivo. No ataque, o comandante espanhol não tem contado com Aubameyang desde que o camisa 14 não cumpriu uma determinação do clube.
> Veja a tabela da Premier League
Além disso, o principal centroavante da equipe está defendendo o Gabão na Copa Africana de Nações e foi diagnosticado com um problema cardíaco após contrair Covid-19. O plantel dos Gunners também conta com Lacazette e Nketiah, mas ambos estão em fim de contrato.
Dusan Vlahovic, atacante da Fiorentina, é tido como o principal alvo do clube londrino, mas a Viola deve dificultar qualquer operação nas duas próximas semanas. Com isso, Diego Costa, que anotou cinco gols com a camisa do Galo, surge como uma alternativa.
Crédito: DiegoCostaestánamiradoArsenaleinteressaotécnicoMikelArteta(Foto:PedroSouza/Altético-MG

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