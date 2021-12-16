Arsenal está interessado na chegada de estrela da Fiorentina

O Arsenal está interessado na contratação do atacante Dusan Vlahovic, da Fiorentina, a disposto a pagar até 80 milhões de euros (R$ 514 milhões) pelo atleta, segundo a "Sport Mediaset". O clube inglês perdeu confiança em Aubameyang após violações disciplinares que colocam sua permanência em xeque.O jogador de Gabão não foi relacionado para os dois últimos jogos da equipe de Mikel Arteta, em que o Arsenal saiu com vitórias sobre o Southampton e West Ham. Além disso, Lacazette, que vem sendo usado como titular, tem contrato até o fim da temporada e sua permanência também não é garantida.

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Por outro lado, Vlahovic decidiu não renovar seu contrato com a Viola e sua saída é questão de tempo. No entanto, o sérvio possui contrato com a Fiorentina até 2023 e sua transferência para dar um salto na carreira pode acontecer apenas no fim da atual temporada.

Além do Arsenal, a Juventus é um dos principais clubes interessados na contratação do artilheiro. Na atual temporada, o atleta de 21 anos participou de 19 partidas e foi responsável por anotar 17 gols e contribuir com três assistências.