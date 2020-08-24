Arsenal espera chegada de Gabriel Magalhães nos próximos dias

O zagueiro Gabriel Magalhães está indo para Londres para fechar os detalhes de sua transferência de 27 milhões de libras (R$ 198 milhões) com o Arsenal e assinar o novo contrato, segundo a imprensa inglesa. No entanto, antes de começar a treinar com os novos companheiros, o atleta deverá passar por uma quarentena de 14 dias, como qualquer pessoa que chega na Inglaterra vindo da França.
A expectativa é de que o anúncio da contratação seja feito nos próximos dias após os Gunners terem vencido uma dura batalha com o Napoli pela contratação do brasileiro. O defensor é o segundo reforço do Arsenal na temporada após o acerto com o meia-atacante Willian, ex-Chelsea, com o objetivo de brigar por mais títulos na próxima temporada.
O setor defensivo do Arsenal é um dos mais questionados nos últimos anos e o ex-zagueiro do Lille foi um pedido do técnico Mikel Arteta. Além de Gabriel, os Gunners contam com o retorno de William Saliba, que estava emprestado ao Saint-Etienne. O clube ainda conta com David Luiz, Mustafi, Holding, Pablo Mari e Chambers.