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Arsenal entra na briga pela contratação de Alexander Isak, destaque da Suécia na Eurocopa

Jovem de 21 anos é uma das principais peças do time sueco no torneio de seleções da Europa. Na última temporada, jogador balançou as redes 17 vezes em 44 jogos...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 15:14

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 15:14

Crédito: THANASSIS STAVRAKIS / POOL / AFP
Um dos principais nomes da Suécia na primeira fase da Eurocopa, o atacante Alexander Isak ganhou mais um pretendente pela sua contratação. Após o interesse do Real Madrid, o jovem de 21 anos, que pertence à Real Sociedad, é alvo também do Arsenal.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaDe acordo com informações do jornal "The Mirror", o técnico Mikel Arteta pretende reformular o sistema ofensivo, e Lacazette e Nketiah podem deixar o clube. Neste cenário, os Gunners entendem que o sueco é uma boa alternativa para o time de Londres.
Ainda de acordo com o portal, para tirar o atacante da Real Sociedad, o Arsenal deverá desembolsar cerca de 70 milhões de euros (R$ 411 milhões), valor corresponde à multa rescisória do jogador. O contrato do atleta com o clube basco vai até junho de 2024.
+ A sensação da Eurocopa: conheça o elenco da seleção da Itália
Na temporada 2020/21, Isak entrou em campo 44 vezes, marcou 17 gols e deu duas assistências. Em abril, conquistou o título da Copa do Rei, sobre o rival Athletic Bilbao. Na Eurocopa, apesar de não ter feito nenhum, o jovem foi titular nas três partidas da Suécia na fase de grupos e deu uma assistência.

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