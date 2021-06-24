Arsenal entra na briga pela contratação de Alexander Isak, destaque da Suécia na Eurocopa

Crédito: THANASSIS STAVRAKIS / POOL / AFP

Um dos principais nomes da Suécia na primeira fase da Eurocopa, o atacante Alexander Isak ganhou mais um pretendente pela sua contratação. Após o interesse do Real Madrid, o jovem de 21 anos, que pertence à Real Sociedad, é alvo também do Arsenal.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaDe acordo com informações do jornal "The Mirror", o técnico Mikel Arteta pretende reformular o sistema ofensivo, e Lacazette e Nketiah podem deixar o clube. Neste cenário, os Gunners entendem que o sueco é uma boa alternativa para o time de Londres.

Ainda de acordo com o portal, para tirar o atacante da Real Sociedad, o Arsenal deverá desembolsar cerca de 70 milhões de euros (R$ 411 milhões), valor corresponde à multa rescisória do jogador. O contrato do atleta com o clube basco vai até junho de 2024.

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