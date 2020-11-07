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futebol

Arsenal encara Aston Villa e visa subir na tabela da Premier League

Gunners estão embalados após três vitórias seguidas, enquanto rivais perderam as duas últimas partidas. Jogo vale briga direta por posição na tabela do Campeonato Inglês...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 14:32

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 14:32

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
O Arsenal recebe o Aston Villa neste domingo, às 16h15 (horário de Brasília), em confronto direto na tabela do Campeonato Inglês. Ambos os times estão empatados com 12 pontos após ótimo início na competição da equipe visitante. Os Gunners vivem momento irregular no torneio, mas vem embalado após vitória contra o Manchester United fora de casa e boa campanha na Liga Europa.
O técnico Mikel Arteta destacou a evolução do Villa nesta temporada e a importância de Jack Grealish para o rival deste domingo.
- É um time competitivo, que conseguiu grandes resultados contra grandes times e após duas derrotas eles precisam de uma vitória. Grealish é um grande jogador, um grande talento e que pode fazer a diferença em qualquer momento.
Apesar de vir de duas derrotas seguidas, o técnico Dean Smith afirmou que os jogadores estão empolgados com a partida e relembra a vitória na última temporada.
- Os jogadores estão confiantes e querem fazer o correto. Nós acreditamos que temos um grande elenco e grandes jogadores para jogarmos da maneira que quisermos. Será um jogo difícil, pois eles vem de grandes vitórias contra o Manchester United e o Molde.
Os Gunners precisam da vitória para encostar nas primeiras posições que valem vagas em torneios europeus para a próxima temporada. Caso ganhe os três pontos, o time de Arteta irá conseguir passar o Everton, após grande início de campanha. Já o Aston VIlla está com um jogo a menos do que os londrinos e sonham com uma época mais tranquila.

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