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futebol

Arsenal empresta volante francês ao Hertha Berlin

Matteo Guendouzi ficará na capital alemã até o final da temporada. Pelos Gunners,
jogador alternou a titularidade e o banco de reservas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 14:27

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 14:27

Crédito: Jogador de 21 anos deixa o Arsenal por empréstimo depois de duas temporadas (Divulgação/Twitter do Hertha Berlin
Se por um lado os torcedores do Arsenal vivem a expectativa pela chegada do volante ganês Thomas Partey, atualmente no Atlético de Madrid, por outro, o clube inglês se despede temporariamente de outro jogador da mesma posição. Os Gunners acertaram nesta segunda-feira, o empréstimo de Matteo Guendouzi, atleta da mesma posição, ao Hertha Berlin. O francês de 21 anos foi contratado pelo Arsenal em 2018, após destaque pelo Lorient, de seu país natal. No início, Guendouzi conquistou a vaga entre os titulares, mas não conseguiu manter o bom desempenho e passou a figurar no banco de reservas.
Em duas temporadas, o jovem volante disputou 82 jogos e marcou um gol pelo Arsenal. O Hertha Berlin ocupa a décima terceira posição da Bundesliga, com uma vitória e duas derrotas, em três jogos.

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