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Arsenal empata no último lance, e Fulham vê luta pelo rebaixamento mais complicada

Visitantes tomaram o gol de empate no escanteio em que até o goleiro Leno foi para a área...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 11:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 11:31
Crédito: FACUNDO ARRIZABALAGA / POOL / AFP
O Arsenal teve mais um tropeço no Campeonato Inglês, mas garantiu um ponto importante. Em casa, os Gunners empataram com o Fulham por 1 a 1. Maja abriu o placar e Nketiah deixou tudo igual.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
O Arsenal foi melhor durante a partida. No primeiro tempo, Ceballos abriu o placar, mas o VAR anulou o gol por impedimento.No segundo tempo, aos 13 minutos, Maja cobrou pênalti e colocou o Fulham na frente. Após isso, o Arsenal continuou pressionando. Areola chegou a tirar uma bola de Pépé em cima da linha.
O brasileiro Gabriel Martinelli foi bem, tentou, mas não foi o suficiente para descontar no marcador. No último lance da partida, em um escanteio em que até Leno estava na área, o Arsenal chegou ao gol de empate. Areola fez grande defesa e a bola sobrou para Nketiah completar para o fundo da rede.
O resultado foi ruim para o Arsenal, que chega aos 46 pontos, mas pode cair para o 11º lugar. O Fulham chegou aos 27 e segue na 18ª colocação.

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