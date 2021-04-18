Arsenal empata no último lance, e Fulham vê luta pelo rebaixamento mais complicada

Crédito: FACUNDO ARRIZABALAGA / POOL / AFP

O Arsenal teve mais um tropeço no Campeonato Inglês, mas garantiu um ponto importante. Em casa, os Gunners empataram com o Fulham por 1 a 1. Maja abriu o placar e Nketiah deixou tudo igual.

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O Arsenal foi melhor durante a partida. No primeiro tempo, Ceballos abriu o placar, mas o VAR anulou o gol por impedimento.No segundo tempo, aos 13 minutos, Maja cobrou pênalti e colocou o Fulham na frente. Após isso, o Arsenal continuou pressionando. Areola chegou a tirar uma bola de Pépé em cima da linha.

O brasileiro Gabriel Martinelli foi bem, tentou, mas não foi o suficiente para descontar no marcador. No último lance da partida, em um escanteio em que até Leno estava na área, o Arsenal chegou ao gol de empate. Areola fez grande defesa e a bola sobrou para Nketiah completar para o fundo da rede.