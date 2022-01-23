Arsenal empata com o Burnley e desperdiça chance de entrar no G4 da Premier League

Sem gols, o Arsenal empatou com o Burnley neste domingo, no Emirates Stadium, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, os Gunners desperdiçaram a oportunidade de entrar na zona de classificação para a Champions League. Já os Clarets seguem na lanterna da tabela de classificação.
Uma das poucas boas chances do Burnley na partida veio de um lance despretensioso. Após cruzamento de escanteio, Ramsdale saiu de soco para fazer o corte, mas pegou mal na bola, que ficou viva na área. A zaga do Arsenal, contudo, apareceu e afastou o perigo.GUNNERS PRESSIONAM
Pelo lado do time da casa, o placar quase foi aberto com Ødegaard. Após jogada pela esquerda, Smith Rowe cruzou rasteiro para norueguês, que bateu para boa defesa de Pope. Lacazette conseguiu pegar o rebote e tentou a finalização, mas a a bola explodiu na zaga.
No fim do primeiro tempo, a grande chance veio com Saka. O camisa 7 invadiu a área, cortou para a esquerda e bateu fechado. A bola levou perigo e passou rente à trave do Burnley.
DESPERDIÇOU
A melhor chance do Arsenal para marcar veio com Lacazette. Smith Rowe foi lançado pelo lado esquerdo, venceu do marcador na corrida, invadiu a área e cruzou para o centroavante. Mesmo com o gol aberto, o camisa 9 pegou mal na bola e desperdiçou a chance de balançar as redes do Burnley.SEQUÊNCIA
Os Gunners voltam a campo no dia 10 de fevereiro, às 16h45 (de Brasília), contra o Wolverhampton. Já o Burnley enfrenta o Watford no dia 05, às 15h (também de Brasília). Ambas as partidas são válidas pela Premier League.