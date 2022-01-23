  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Arsenal empata com o Burnley e desperdiça chance de entrar no G4 da Premier League
Arsenal empata com o Burnley e desperdiça chance de entrar no G4 da Premier League

O Arsenal ainda teve chances de garantir a vitória, mas não aproveitou; o Burnley segue na lanterna do Campeonato Inglês...
LanceNet

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 12:54

Sem gols, o Arsenal empatou com o Burnley neste domingo, no Emirates Stadium, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, os Gunners desperdiçaram a oportunidade de entrar na zona de classificação para a Champions League. Já os Clarets seguem na lanterna da tabela de classificação.> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaASSUSTOU
Uma das poucas boas chances do Burnley na partida veio de um lance despretensioso. Após cruzamento de escanteio, Ramsdale saiu de soco para fazer o corte, mas pegou mal na bola, que ficou viva na área. A zaga do Arsenal, contudo, apareceu e afastou o perigo.GUNNERS PRESSIONAM
Pelo lado do time da casa, o placar quase foi aberto com Ødegaard. Após jogada pela esquerda, Smith Rowe cruzou rasteiro para norueguês, que bateu para boa defesa de Pope. Lacazette conseguiu pegar o rebote e tentou a finalização, mas a a bola explodiu na zaga.
No fim do primeiro tempo, a grande chance veio com Saka. O camisa 7 invadiu a área, cortou para a esquerda e bateu fechado. A bola levou perigo e passou rente à trave do Burnley.
> Veja e simule a tabela da Premier LeagueDESPERDIÇOU
A melhor chance do Arsenal para marcar veio com Lacazette. Smith Rowe foi lançado pelo lado esquerdo, venceu do marcador na corrida, invadiu a área e cruzou para o centroavante. Mesmo com o gol aberto, o camisa 9 pegou mal na bola e desperdiçou a chance de balançar as redes do Burnley.SEQUÊNCIA
Os Gunners voltam a campo no dia 10 de fevereiro, às 16h45 (de Brasília), contra o Wolverhampton. Já o Burnley enfrenta o Watford no dia 05, às 15h (também de Brasília). Ambas as partidas são válidas pela Premier League.
Crédito: Arsenal e Burnley não conseguiram tirar o zero do marcador (Foto: GLYN KIRK/AFP

