Arsenal e Villarreal empatam sem gols e time espanhol avança à final da Liga Europa

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP

O Villarreal está na final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, o Submarino Amarelo visitou o Arsenal no Emirates Stadium e as equipes empataram em 0 a 0 pela partida de volta. Como o time espanhol venceu o jogo de ida por 2 a 1, a equipe comandada por Unai Emery disputará a decisão.

+ Veja a tabela da Liga EuropaPOUCAS EMOÇÕESO primeiro tempo no Emirates Stadium foi de poucas emoções, mas ambas as equipes tiveram chances. Pelo Submarino Amarelo, Chukwueze teve a primeira no início, mas mandou para fora. Já do lado dos Gunners, Aubameyang teve duas. A primeira parou na trave e na segunda Rulli quase falhou, mas evitou o gol em cima da linha.

NA TRAVE DE NOVONo segundo tempo, o Arsenal, precisando buscar o gol, se lançou ao ataque e chegou com perigo algumas vezes à meta do Villarreal. De cabeça, Holding quase marcou. Aos 33, Aubameyang recebeu passe na grande área e acertou a trave mais uma vez. No rebote, Raúl Albiol afastou.

PRIMEIRA VEZClassificado para a final, esta será a primeira vez que o Villarreal disputará uma decisão de competição europeia. A semifinal serviu também como uma revanche contra o Arsenal, que eliminou o Submarino Amarelo das semifinais da Champions League na temporada 2005/2006.

+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa