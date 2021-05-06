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Arsenal e Villarreal empatam sem gols e time espanhol avança à final da Liga Europa

Após vitória por 2 a 1 no jogo de ida, equipe comandada por Unai Emery se vinga de eliminação para os Gunners na Champions de 2006 e conquista primeira final continental...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 18:01

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 18:01
Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP
O Villarreal está na final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, o Submarino Amarelo visitou o Arsenal no Emirates Stadium e as equipes empataram em 0 a 0 pela partida de volta. Como o time espanhol venceu o jogo de ida por 2 a 1, a equipe comandada por Unai Emery disputará a decisão.
+ Veja a tabela da Liga EuropaPOUCAS EMOÇÕESO primeiro tempo no Emirates Stadium foi de poucas emoções, mas ambas as equipes tiveram chances. Pelo Submarino Amarelo, Chukwueze teve a primeira no início, mas mandou para fora. Já do lado dos Gunners, Aubameyang teve duas. A primeira parou na trave e na segunda Rulli quase falhou, mas evitou o gol em cima da linha.
NA TRAVE DE NOVONo segundo tempo, o Arsenal, precisando buscar o gol, se lançou ao ataque e chegou com perigo algumas vezes à meta do Villarreal. De cabeça, Holding quase marcou. Aos 33, Aubameyang recebeu passe na grande área e acertou a trave mais uma vez. No rebote, Raúl Albiol afastou.
PRIMEIRA VEZClassificado para a final, esta será a primeira vez que o Villarreal disputará uma decisão de competição europeia. A semifinal serviu também como uma revanche contra o Arsenal, que eliminou o Submarino Amarelo das semifinais da Champions League na temporada 2005/2006.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
A FINAL​Na decisão da Liga Europa, o Villarreal enfrentará o Manchester United, que eliminou a Roma na outra semifinal. O jogo acontecerá no dia 26 de maio, uma quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Energa Gdansk, na Polônia.

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