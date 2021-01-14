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futebol

Arsenal e Tottenham disputam a contratação de Marcel Sabitzer

Meio-campista teria recusado a última oferta de renovação
do RB Leipzig e pode ser vendido pelo clube alemão...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 10:09

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 10:09

Crédito: BORIS STREUBEL / BUNDESLIGA / RB LEIPZIG
O RB Leipzig pode perder Marcel Sabitzer. O jogador recusou a última proposta de renovação do clube alemão e, dessa forma, começam a surgir interessados. A Sky Sports Alemã garante que o austríaco entrou na lista de Mikel Arteta para reforçar o Arsenal. O Tottenham, de José Mourinho, também quer o atleta.
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A equipe comandada por Julian Nagelsmann quer conseguir segurar um dos seus principais jogadores. Destaques nas últimas temporadas, Sabitzer também já teve seu nome ligado ao Real Madrid.De um lado, José Mourinho quer uma qualidade a mais na saída de bola. No Tottenham, Sabitzer chegaria como titular absoluto. O mesmo status seria no Arsenal. Mikel Arteta também quer contar com o jogador após a melhora de resultado dos Gunners. Tudo indica que terá um dérbi de Londres pelo austríaco.

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