Arsenal e Tottenham devem batalhar pela contratação de Willian

Crédito: Willian pode deixar Chelsea e ir para algum rival londrino: Arsenal ou Tottenham (AFP

Arsenal e Tottenham devem competir pela contratação sem custos de Willian ao final desta temporada, segundo o “The Telegraph”. Ambos os clubes se encontram em um cenário de apenas concretizar transferências livres de pagamentos ou empréstimos por conta da crise financeira que os atingiu.

Devido às dificuldades econômicas, os rivais estão dispostos a negociar seus principais jogadores para fazer caixa, como Aubameyang e Kane sendo colocados no mercado. Com isso, o nome do brasileiro surge como uma alternativa de valor, por já estar adaptado ao futebol inglês, a Londres e é visto como uma boa contratação.