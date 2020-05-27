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Arsenal e Tottenham devem batalhar pela contratação de Willian

Clubes passam por dificuldades financeiras e só devem realizar negócios sem custos ou por empréstimos. Nome do brasileiro surge como boa alternativa por estar em fim de contrato...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 13:49

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 13:49

Crédito: Willian pode deixar Chelsea e ir para algum rival londrino: Arsenal ou Tottenham (AFP
Arsenal e Tottenham devem competir pela contratação sem custos de Willian ao final desta temporada, segundo o “The Telegraph”. Ambos os clubes se encontram em um cenário de apenas concretizar transferências livres de pagamentos ou empréstimos por conta da crise financeira que os atingiu.
Devido às dificuldades econômicas, os rivais estão dispostos a negociar seus principais jogadores para fazer caixa, como Aubameyang e Kane sendo colocados no mercado. Com isso, o nome do brasileiro surge como uma alternativa de valor, por já estar adaptado ao futebol inglês, a Londres e é visto como uma boa contratação.
Willian deve fazer um acordo com o Chelsea de um contrato curto para jogar pelo clube até o final da temporada, caso a Premier League retorne. No entanto, clube e jogador não chegaram em um denominador comum no momento de renovação de contrato, pois o meia-atacante gostaria de um vínculo de três temporadas, enquanto os Blues só ofereceram duas épocas.E MAIS:Barcelona deve recomeçar treinos coletivos na próxima segunda-feiraPorto acerta venda de Alex Telles para o Paris Saint-GermainAnsu Fati ganha status de intransferível no BarçaSituação de Semedo gera debate nos bastidores do BarcelonaInter de Milão e PSG entram em acordo por Icardi, diz jornal E MAIS:

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