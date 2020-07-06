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futebol

Arsenal e Tottenham brigam pela contratação de destaque do Newcastle

Allan Saint-Maximin, de 23 anos, é um dos principais nomes do Newcastle na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 17:42

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 17:42

Crédito: OWEN HUMPHREYS/AFP
Um dos destaques do Newcastle na temporada, o atacante Allan Saint-Maximin atrai o interesse de clubes da Inglaterra para a próxima temporada. De acordo com o jornal britânico "Metro", Arsenal e Tottenham, rivais de Londres, estão fazendo um dérbi nos bastidores para tentar acertar com o francês de 23 anos.
Saint-Maximin chegou ao Newcastle no início da temporada depois de se destacar no Nice, da França. Na ocasião, o clube inglês pagou 18 milhões de euros (R$ 77 milhões à época) pelo atacante, que marcou quatro gols e deu sete assistências em 26 jogos.
Além dos dois clubes londrinos, o Paris Saint-Germain também está observando e pode fazer uma proposta pelo atleta. No entanto, no que depender do técnico do Tottenham, Steve Bruce, negou que o francês deixará os Magpies.
- Não há chance dele sair, nenhuma. Não colocaremos um preço em Saint-Maximin. Ele é provavelmente um dos jogadores mais valiosos da Premier League. Ele tem qualidades únicas -disse o comandante ao "Daily Mail".

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