Arsenal e Tottenham brigam pela contratação de atacante do Bournemouth

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Acostumados com grandes clássicos dentro de campo, os rivais de Londres Arsenal e Tottenham prometem também um dérbi pela contratação de Ryan Fraser, atacante do Bournemouth. O jogador de 26 anos tem contrato com o clube do sul da Inglaterra até o fim da temporada e poderá deixar a equipe sem custos.

De acordo com o jornal "Daily Mail", os Spurs pareciam mais próximos de fechar com o atleta, mas os Gunners não desistiram e estão confiantes de que conseguirão convencer o escocês a uma transferência ao Emirates Stadium.