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futebol

Arsenal e Tottenham brigam pela contratação de atacante do Bournemouth

Ryan Fraser termina contrato com os Cherries no fim da atual temporada e poderá deixar o Vitality Stadium sem custos. Rivais de Londres querem o escocês de 26 anos...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 21:38

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 21:38

Crédito: Reprodução/Twitter
Acostumados com grandes clássicos dentro de campo, os rivais de Londres Arsenal e Tottenham prometem também um dérbi pela contratação de Ryan Fraser, atacante do Bournemouth. O jogador de 26 anos tem contrato com o clube do sul da Inglaterra até o fim da temporada e poderá deixar a equipe sem custos.
De acordo com o jornal "Daily Mail", os Spurs pareciam mais próximos de fechar com o atleta, mas os Gunners não desistiram e estão confiantes de que conseguirão convencer o escocês a uma transferência ao Emirates Stadium.
Fraser é um dos principais nomes do Bournemouth, mas não faz uma temporada tão boa como no ano passado. Neste ano, foram 32 jogos, com um gol e quatro assistências. No último ano, foram 42 jogos, oito gols e 15 passes.E MAIS:Milan deseja renovar o contrato do goleiro DonnarummaEx-jogador da Roma morre aos 21 anos vítima de parada cardíacaAndré Villas-Boas aceita permanecer no Olympique de MarselhaPhilippe Coutinho pode reforçar o Newcastle, segundo jornal inglês E MAIS:

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