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futebol

Arsenal e Tottenham batalham por meio-campista do Milan

Franck Kessie desperta os olhares dos clubes ingleses após boas performances e bom início do Milan no Campeonato Italiano. Valor do atleta dobrou desde a última janela...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2020 às 11:56

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 11:56

Crédito: Na temporada, Kessie já tem quatro gols e três assistências no Campeonato Italiano (Divulgação/Twitter
Arsenal e Tottenham irão batalhar pela contratação de Franck Kessie, meio-campista do Milan, segundo o portal “Calciomercato”. O jovem de 23 anos é um dos destaques da boa campanha do clube italiano nesta temporada e tem contrato até 2022. O valor da multa do marfinense é de 45 milhões de libras (R$ 305,5 milhões).
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Devido a boa campanha, os dirigentes rossoneros viram o valor de Kessie dobrar em relação à última janela de transferências. No entanto, os italianos pretendem renovar o contrato do jogador o mais rápido possível. Na atual temporada, o atleta tem quatro gols e três assistência em 10 partidas do Calcio.
O camisa 79 chegou a Milão em 2017 após acertar um contrato de empréstimo por dois anos com o Milan, enquanto pertencia a Atalanta. Em 2019, o gigante italiano decidiu contratar o marfinense em definitivo e sua presença no elenco é inquestionável, sendo um dos jogadores mais utilizados pelo técnico Stefano Pioli.

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