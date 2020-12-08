Arsenal e Tottenham batalham por meio-campista do Milan

Crédito: Na temporada, Kessie já tem quatro gols e três assistências no Campeonato Italiano (Divulgação/Twitter

Arsenal e Tottenham irão batalhar pela contratação de Franck Kessie, meio-campista do Milan, segundo o portal “Calciomercato”. O jovem de 23 anos é um dos destaques da boa campanha do clube italiano nesta temporada e tem contrato até 2022. O valor da multa do marfinense é de 45 milhões de libras (R$ 305,5 milhões).

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Devido a boa campanha, os dirigentes rossoneros viram o valor de Kessie dobrar em relação à última janela de transferências. No entanto, os italianos pretendem renovar o contrato do jogador o mais rápido possível. Na atual temporada, o atleta tem quatro gols e três assistência em 10 partidas do Calcio.