Arsenal e Tottenham batalham por jovem zagueiro do Frankfurt

Arsenal e Tottenham, os dois maiores rivais de Londres, estão interessados na contratação de Evan N’Dicka, do Frankfurt. De acordo com o “Bild”, os Gunners estão melhores posicionados na disputa pelo defensor por conta da boa relação do clube com Michael N’Cho Ibou, empresário do jogador e que esteve presente na ida de Nicolas Pépé para o clube em 2019.Na última temporada, o jogador votou em si como um dos possíveis reforços para o Arsenal na última janela de transferências de verão europeu em um site para os fãs do clube inglês. No entanto, a transferência não aconteceu, embora haja interesse para que o francês substitua Mustafi e melhore o setor defensivo dos Gunners.