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futebol

Arsenal e Tottenham batalham por jovem zagueiro do Frankfurt

Evan N'Dicka está mais perto de transferência para os Gunners por conta da boa relação de seu empresário com o clube inglês. Atleta é uma das principais peças do Frankfurt...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 11:52

LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 11:52
Crédito: N'Dicka tem apenas 21 anos, mas chama a atenção de clubes da Premier League (Reprodução/Instagram
Arsenal e Tottenham, os dois maiores rivais de Londres, estão interessados na contratação de Evan N’Dicka, do Frankfurt. De acordo com o “Bild”, os Gunners estão melhores posicionados na disputa pelo defensor por conta da boa relação do clube com Michael N’Cho Ibou, empresário do jogador e que esteve presente na ida de Nicolas Pépé para o clube em 2019.Na última temporada, o jogador votou em si como um dos possíveis reforços para o Arsenal na última janela de transferências de verão europeu em um site para os fãs do clube inglês. No entanto, a transferência não aconteceu, embora haja interesse para que o francês substitua Mustafi e melhore o setor defensivo dos Gunners.
> Veja a tabela da Premier League
O jovem de 21 anos se consolidou como um dos protagonista do time dirigido por Adi Hutter e se tornou um dos principais alvos do técnico Mikel Arteta após 12 aparições no Campeonato Alemão e ser peça importante na campanha que o Frankfurt faz, ocupando a 4ª colocação da Bundesliga.

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