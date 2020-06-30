Arsenal e Newcastle tentam contratar atacante do Wolfsburg

Arsenal e Newcastle batalham pela contratação do atacante Wout Weghorst, do Wolfsburg, por cerca de 32 milhões de libras (R$ 213 milhões), de acordo com o “Bild”. Os Gunners estão de olho devido a incerteza da permanência de Aubameyang e Lacazette para a próxima temporada. Já o adversário na disputa pretende investir alto caso seja vendido para algum investidor.

O atacante de 27 anos tem contrato até 2023, mas possui boas qualidades e se destaca por ter quase dois metros de altura. Sua capacidade física e seus gols, foram 16 tentos em 32 partidas na última temporada, chamam a atenção das equipes inglesas.

Arteta quer começar a reconstruir a equipe londrina após ter chegado na metade da atual época, enquanto o Newcastle aguarda a confirmação da venda para o príncipe da Arábia Saudita. Weghorst está há três temporadas na Alemanha e já elogiou a Premier League como uma das melhores do mundo.E MAIS:Pjanic diz estar no degrau mais alto do futebol no BarcelonaEx-jogador diz que Zidane tem problema pessoal com BalePochettino é alvo número um para substituir Lage no BenficaBartomeu vai na casa de técnico do Barça para reunião conciliadora E MAIS: