Arsenal é multado pela FIFA por cláusulas irregulares, diz jornal

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De acordo com o jornal britânico 'Telegraph', a FIFA multou o Arsenal no valor de cerca de 38 mil euros por causa da inclusão de cláusulas irregulares nas transferências de Joel Campbell para o Frosinone, e de Chuba Akpom para o PAOK, ambas realizadas em 2018.

A agência de notícias norte-americana, 'Associated Press' (AP), teve acesso aos documentos da investigação que começou em janeiro deste ano. Nas transações, os Gunners impuseram uma penalização caso os dois atletas fossem vendidos a outras equipes da Liga inglesa. Após análise, a entidade maior do futebol mundial considerou as cláusulas como irregulares nos contratos.