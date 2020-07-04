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futebol

Arsenal é multado pela FIFA por cláusulas irregulares, diz jornal

Segundo o 'Telegraph', entidade multou os Gunners em cerca de 38 mil euros por causa da inclusão de cláusulas irregulares nas transferências de Joel Campbell e de Chuba Akpom...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 23:41

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 23:41

Crédito: JOHN THYS / AFP
De acordo com o jornal britânico 'Telegraph', a FIFA multou o Arsenal no valor de cerca de 38 mil euros por causa da inclusão de cláusulas irregulares nas transferências de Joel Campbell para o Frosinone, e de Chuba Akpom para o PAOK, ambas realizadas em 2018.
A agência de notícias norte-americana, 'Associated Press' (AP), teve acesso aos documentos da investigação que começou em janeiro deste ano. Nas transações, os Gunners impuseram uma penalização caso os dois atletas fossem vendidos a outras equipes da Liga inglesa. Após análise, a entidade maior do futebol mundial considerou as cláusulas como irregulares nos contratos.
Além da multa, o comitê disciplinar da FIFA estabeleceu um contato com o Arsenal e avisou à direção do clube londrino, que caso tais cláusulas sejam novamente utilizadas em outras transações, as futuras sanções serão ainda mais pesadas.

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