Arsenal e Milan em campo. Confira os jogos de quinta da Liga Europa

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O Arsenal tenta se manter 100% na Liga Europa e encara o Molde nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília). O adversário também conseguiu duas vitórias nos dois primeiros jogos e o duelo vale vaga pela liderança do Grupo B. O técnico Mikel Arteta admitiu que vai poupar alguns jogadores e destacou os pontos fortes e fracos do adversário.

- A força deles é que trabalham como um time. Eles são muito fortes fisicamente, bem organizados. Há jogadores criativos que são perigosos no terço final (do campo) e na bola parada. A tabela está muito apertada e provavelmente será o jogo mais difícil até agora nesta competição. Nós queremos terminar em primeiro e avançar de fase o quanto antes.

O Milan também entra em campo no San Siro para enfrentar o Lille, às 17h (horário de Brasília), a manter a série invicta de mais de 20 jogos. Os italianos ocupam a liderança do grupo H, enquanto os franceses estão em segundo lugar, mas o técnico Stefano Pioli já admitiu que vai poupar atletas, como vem fazendo, mas crê em uma boa atuação.

- Precisamos de energia e frescor. Não será uma partida decisiva, mas será importante. Do ponto de vista técnico e nas escolhas no campo de ataque, podemos ser ainda mais precisos.Estamos atacante bem o fundo, mas temos que fazer a escolha certa. Sempre acreditei na qualidade da minha equipe e sempre jogamos para vencer.

Após sofrer uma derrota surpreendente na competição, o Tottenham tenta se recuperar na Liga Europa diante do Ludogorets fora de casa, às 14h55 (horário de Brasília). O time de José Mourinho ocupa a vice-liderança do Grupo J, mas o técnico português espera uma mudança de atitude dos jogadores nesta quinta-feira.

- Vamos tentar ganhar o jogo. O problema contra o Antwerp não foram os jogadores, mas sim a atitude, a forma como encaramos o jogo. Nós jogamos os mata-mata de forma séria, mas desta vez não sentimos a pressão. Nós não estávamos lá para ganhar, mas sim para a vitória nos encontrar. Amanhã não será um mata-mata, mas por causa da derrota a partida se torna mais importante. Espero que os jogadores entendam que o duelo tem que ser diferente.

O Benfica também entra em campo para o duelo decisivo contra o Rangers, às 14h55 (horário de Brasília). O técnico Jorge Jesus encara a partida como um dos confrontos mais difíceis da temporada, uma vez que ambos têm 100% de aproveitamento no Grupo D da Liga Europa e a liderança está em disputa.

- Vamos jogar contra a equipe mais forte que vamos encontrar nesta época. Eles vão nos criar problemas, será um jogo muito complicado em que qualquer um pode vencer. É uma equipe de Champions, como nós.