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Arsenal e Milan em campo. Confira os jogos de quinta da Liga Europa

Gunners enfrentam Molde valendo a primeira colocação do grupo, enquanto italianos querem manter boa fase diante do Lille. Tottenham busca recuperação fora de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2020 às 13:14

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 13:14

Crédito: AFP
O Arsenal tenta se manter 100% na Liga Europa e encara o Molde nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília). O adversário também conseguiu duas vitórias nos dois primeiros jogos e o duelo vale vaga pela liderança do Grupo B. O técnico Mikel Arteta admitiu que vai poupar alguns jogadores e destacou os pontos fortes e fracos do adversário.
- A força deles é que trabalham como um time. Eles são muito fortes fisicamente, bem organizados. Há jogadores criativos que são perigosos no terço final (do campo) e na bola parada. A tabela está muito apertada e provavelmente será o jogo mais difícil até agora nesta competição. Nós queremos terminar em primeiro e avançar de fase o quanto antes.
O Milan também entra em campo no San Siro para enfrentar o Lille, às 17h (horário de Brasília), a manter a série invicta de mais de 20 jogos. Os italianos ocupam a liderança do grupo H, enquanto os franceses estão em segundo lugar, mas o técnico Stefano Pioli já admitiu que vai poupar atletas, como vem fazendo, mas crê em uma boa atuação.
- Precisamos de energia e frescor. Não será uma partida decisiva, mas será importante. Do ponto de vista técnico e nas escolhas no campo de ataque, podemos ser ainda mais precisos.Estamos atacante bem o fundo, mas temos que fazer a escolha certa. Sempre acreditei na qualidade da minha equipe e sempre jogamos para vencer.
Após sofrer uma derrota surpreendente na competição, o Tottenham tenta se recuperar na Liga Europa diante do Ludogorets fora de casa, às 14h55 (horário de Brasília). O time de José Mourinho ocupa a vice-liderança do Grupo J, mas o técnico português espera uma mudança de atitude dos jogadores nesta quinta-feira.
- Vamos tentar ganhar o jogo. O problema contra o Antwerp não foram os jogadores, mas sim a atitude, a forma como encaramos o jogo. Nós jogamos os mata-mata de forma séria, mas desta vez não sentimos a pressão. Nós não estávamos lá para ganhar, mas sim para a vitória nos encontrar. Amanhã não será um mata-mata, mas por causa da derrota a partida se torna mais importante. Espero que os jogadores entendam que o duelo tem que ser diferente.
O Benfica também entra em campo para o duelo decisivo contra o Rangers, às 14h55 (horário de Brasília). O técnico Jorge Jesus encara a partida como um dos confrontos mais difíceis da temporada, uma vez que ambos têm 100% de aproveitamento no Grupo D da Liga Europa e a liderança está em disputa.
- Vamos jogar contra a equipe mais forte que vamos encontrar nesta época. Eles vão nos criar problemas, será um jogo muito complicado em que qualquer um pode vencer. É uma equipe de Champions, como nós.
Além destes quatro jogos, a Roma enfrenta o Cluj, Na Itália, em busca da liderança do Grupo A, enquanto o Napoli tenta se garantir entre os dois primeiros do Grupo F diante do Rijeka, adversário mais fraco da chave.

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