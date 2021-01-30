Arsenal e Manchester United empatam sem gols em derby decepcionantes para as equipes

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Neste sábado, Arsenal e Manchester United se enfrentaram pela 21ª rodada do Campeonato Inglês no Emirates Stadium, em Londres. O confronto sem gols não foi bom para nenhuma das equipes. Com o resultado, o Arsenal manteve-se no meio da tabela, e o United viu a liderança se afastar.

Veja a tabela do InglêsPARELHOO primeiro tempo mostrou-se equilibrado em certos aspectos. Apesar de ter mais a bola e criar mais chances de perigo, o Manchester United encontrou uma defesa muito sólida do Arsenal pela sua frente. Dessa forma, o desafio de furar este bloqueio tornou-se algo complicado para os visitantes.

CHANCES​O Manchester United foi uma equipe que criou jogadas de perigo para o Arsenal. O papel defensivo da equipe londrina, porém, foi preciso para parar o adversário. Até mesmo o ponta Gabriel Martinelli voltou à defesa para interceptar um cruzamento que encontraria Rashford livre.

BOLA NA TRAVE​Como segue a canção, bola na trave não altera o placar. Em cobrança de falta na beira da área, Lacazette viu a música ser repetida. O jogador chutou colocado, mas a bola foi direto na trave, e o goleiro David De Gea nem pulou para buscá-la.

CHANCE DE VITÓRIAPerto do final da partida, o Manchester United criou a sua chance mais clara da partida. Em cruzamento de Wan-Bissaka, a bola passou direto por Greenwood, e poderia chegar em Martial ou Cavani. O uruguaio chutou, e a bola foi para fora, passando perto do gol.