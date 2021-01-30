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Arsenal e Manchester United empatam sem gols em derby decepcionantes para as equipes

Placar de 0 a 0 no Emirates Stadium frusta o planejamento dos dois rivais, que buscavam uma vitória importante para o início do turno...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 16:24

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 16:24
Crédito: IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP
Neste sábado, Arsenal e Manchester United se enfrentaram pela 21ª rodada do Campeonato Inglês no Emirates Stadium, em Londres. O confronto sem gols não foi bom para nenhuma das equipes. Com o resultado, o Arsenal manteve-se no meio da tabela, e o United viu a liderança se afastar.
Veja a tabela do InglêsPARELHOO primeiro tempo mostrou-se equilibrado em certos aspectos. Apesar de ter mais a bola e criar mais chances de perigo, o Manchester United encontrou uma defesa muito sólida do Arsenal pela sua frente. Dessa forma, o desafio de furar este bloqueio tornou-se algo complicado para os visitantes.
CHANCES​O Manchester United foi uma equipe que criou jogadas de perigo para o Arsenal. O papel defensivo da equipe londrina, porém, foi preciso para parar o adversário. Até mesmo o ponta Gabriel Martinelli voltou à defesa para interceptar um cruzamento que encontraria Rashford livre.
BOLA NA TRAVE​Como segue a canção, bola na trave não altera o placar. Em cobrança de falta na beira da área, Lacazette viu a música ser repetida. O jogador chutou colocado, mas a bola foi direto na trave, e o goleiro David De Gea nem pulou para buscá-la.
CHANCE DE VITÓRIAPerto do final da partida, o Manchester United criou a sua chance mais clara da partida. Em cruzamento de Wan-Bissaka, a bola passou direto por Greenwood, e poderia chegar em Martial ou Cavani. O uruguaio chutou, e a bola foi para fora, passando perto do gol.
SEQUÊNCIA​O Arsenal entra em campo nesta terça-feira, às 15h (de Brasília), contra o Wolverhampton. O Manchester United também joga na terça-feira, mas às 17:15h (de Brasília), contra o Southampton. As duas partidas são válidas pela 22ª rodada do Campeonato Inglês.

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