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futebol

Arsenal e Liverpool estreiam no Campeonato Inglês neste sábado

Os Gunners viajam para encarar o Fulham após vencer dois títulos na Inglaterra, enquanto os Reds defendem o título diante do atual campeão da segunda divisão nacional, o Leeds...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 12:56

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 12:56
Crédito: PHIL NOBLE / AFP
No retorno do Campeonato Inglês, o Arsenal viaja para encarar o Fulham, que subiu para a primeira divisão, neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília). O time de Mikel Arteta chega embalado com os reforços de Willian e Gabriel Magalhães, além das conquistas da Copa da Inglaterra e da Supercopa da Inglaterra, mas busca fazer um trabalho melhor na Premier League nesta temporada.
- Eu acho que o time (do Fulham) é um bom reflexo do treinador. Ele (Scott Parker) é uma pessoa muito meticulosa, com uma equipe muito comprometida e tem uma maneira clara de jogar. Nós assistimos eles, nós sabemos que é um estádio apertado e será duro. Eu quero fazer esse clube ter ainda mais sucesso no país rapidamente e de maneira sustentável.Um pouco depois do primeiro confronto que abre o Campeonato Inglês, o Liverpool, atual campeão da Premier League, encara o Leeds, atual vencedor da Championship, às 13h30 (horário de Brasília). O confronto coloca frente à frente Klopp e Bielsa, dois técnicos com propostas de jogo ofensivo e o alemão sabe da dificuldade que será o encontro.
- Eles são bem treinados e o que fazem é fantástico. A forma como eles defendem é excepcional, é uma marcação muito bem organizada. Se não formos intensos, teremos problemas, pois eles estarão prontos. Eles estão frescos, fizeram uma boa pré-temporada e estão completamente carregados. Agora eles poderão mostrar todo o potencial.
Além destes dois jogos, o Crystal Palace recebe o Southampton às 11h (horário de Brasília) e pode ser a reestreia de Batshuayi com a camisa do time londrino. West Ham e Newcastle fecham a rodada deste sábado, às 16h (horário de Brasília), em um duelo interessante entre duas equipes que buscam aspirações mais altas nesta temporada.

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