Arsenal e Liverpool duelam pelo primeiro título da temporada

Crédito: SHAUN BOTTERILL / AFP

A temporada do futebol inglês começa neste sábado com o duelo entre Liverpool e Arsenal pela Community Shield, a Supercopa da Inglaterra, às 12h30 (horário de Brasília). A partida será disputada no mítico Estádio Wembley e a conquista do troféu é inédita para os dois treinadores que estarão na beira do gramado.O técnico Mikel Arteta, pelo lado dos Gunners, pode promover as estreias de Willian no setor ofensivo e Saliba na zaga. A grande preocupação do espanhol é com relação a interrupção da mini pré-temporada, mas o comandante e seus jogadores estão motivados para a disputa do confronto.

- Nós tivemos duas sessões de treinamento, então você imagina que esse jogo acontece no meio da nossa mini pré-temporada, mas ao mesmo tempo não tivemos muito tempo de perder condição (física). Claro que não é o melhor momento para jogar, mas os jogadores estão motivados. E é outra oportunidade para conquistar um troféu e vamos com tudo.

Já o Liverpool, favorito para o duelo, vem com a mesma base do time campeão inglês da última temporada. Jurgen Klopp também segue a linha de Arteta em relação a preparação do elenco, mas afirma que o time está pronto para o duelo.

- Eu gostaria de jogar uma partida após duas semanas de preparação? Não. Mas sabemos disso há um tempo. Nos preparamos para uma temporada inteira, uma das mais intensas que vamos experimentar. Não é perfeito, mas é o mais perfeito que podemos ter. Vamos tentar de tudo para ganhar o jogo, assim como o Arsenal.