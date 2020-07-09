Arsenal e Leipzig disputam a contratação do zagueiro Malang Sarr

Crédito: Zagueiro promissor encerrou seu contrato com o Nice em junho e já pode assinar com outro clube (Reprodução/Instagram

A partir de julho, o zagueiro francês Malang Sarr tornou-se um jogador livre para negociar com qualquer clube, já que encerrou seu contrato com o Nice, da França, no último dia 30 de junho. O jovem atleta , de apenas 21 anos, é cobiçado no mercado por gigantes europeus. Os clubes mais fortes na disputa pela contratação do atleta são Arsenal e Leipzig.

Além das duas equipes, Paris Saint-Germain e Juventus também já demonstraram interesse no atleta, que poderá escolher o seu destino na próxima temporada 2020/21. Segundo o site 'transfermarkt', o valor de mercado do atleta gira em torno de 16 milhões de euros.