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futebol

Arsenal e Leipzig disputam a contratação do zagueiro Malang Sarr

Jogador francês, de 21 anos, encerrou seu contrato com o Nice em junho e está livre para assinar com qualquer clube. PSG e Juventus também demonstraram interesse no atleta...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 16:26

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 16:26

Crédito: Zagueiro promissor encerrou seu contrato com o Nice em junho e já pode assinar com outro clube (Reprodução/Instagram
A partir de julho, o zagueiro francês Malang Sarr tornou-se um jogador livre para negociar com qualquer clube, já que encerrou seu contrato com o Nice, da França, no último dia 30 de junho. O jovem atleta , de apenas 21 anos, é cobiçado no mercado por gigantes europeus. Os clubes mais fortes na disputa pela contratação do atleta são Arsenal e Leipzig.
Além das duas equipes, Paris Saint-Germain e Juventus também já demonstraram interesse no atleta, que poderá escolher o seu destino na próxima temporada 2020/21. Segundo o site 'transfermarkt', o valor de mercado do atleta gira em torno de 16 milhões de euros.
Desde que subiu para os profissionais em 2016, o jogador disputou 119 partidas e fez 3 gols com a camisa do Nice. Além disso, passou por todas as seleções francesas nas divisões de base e é um jovem promissor. Ele fez, até o momento, seis partidas pela França sub-21 e teve bastante destaque.

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