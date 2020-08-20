Arsenal e Gabriel Magalhães podem fechar acordo por cinco temporadas

O Arsenal tem acordado a contratação do zagueiro Gabriel Magalhães com o Lille e a expectativa é de que o brasileiro assine por cinco temporadas, de acordo com o “The Telegraph”. As informações indicam que ele deve recusar o Napoli após estar em conversas avançadas com dirigentes dos Gunners, como o compatriota Edu Gaspar, e até com o técnico Mikel Arteta,
Nos últimos dias, após a imprensa inglesa dar como certo o acordo entre o defensor e o Arsenal, o Napoli tentou fazer um último esforço para levar a melhor. Ainda não há nenhuma definição oficial sobre o desenrolar desta novela. Dentro do Lille, os dirigentes querem que Gabriel decida seu futuro até o final desta semana.
O clubes inglês busca reforços para o setor defensivo após o fraco desempenho na Premier League e diversos erros que custaram caro para o Arsenal na temporada, enquanto os italianos buscam um possível substituto para a provável saída de Koulibaly para o Manchester City. As próximas horas prometem ser decisivas.