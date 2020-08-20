Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arsenal e Gabriel Magalhães podem fechar acordo por cinco temporadas

Imprensa inglesa diz que conversas com o clube inglês estão avançadas e que brasileiro deve dar preferências aos Gunners em detrimento do Napoli, time que briga forte...
LanceNet

20 ago 2020 às 10:43

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 10:43

Arsenal planeja fechar contrato com Gabriel Magalhães até 2025
O Arsenal tem acordado a contratação do zagueiro Gabriel Magalhães com o Lille e a expectativa é de que o brasileiro assine por cinco temporadas, de acordo com o “The Telegraph”. As informações indicam que ele deve recusar o Napoli após estar em conversas avançadas com dirigentes dos Gunners, como o compatriota Edu Gaspar, e até com o técnico Mikel Arteta,
Nos últimos dias, após a imprensa inglesa dar como certo o acordo entre o defensor e o Arsenal, o Napoli tentou fazer um último esforço para levar a melhor. Ainda não há nenhuma definição oficial sobre o desenrolar desta novela. Dentro do Lille, os dirigentes querem que Gabriel decida seu futuro até o final desta semana.
O clubes inglês busca reforços para o setor defensivo após o fraco desempenho na Premier League e diversos erros que custaram caro para o Arsenal na temporada, enquanto os italianos buscam um possível substituto para a provável saída de Koulibaly para o Manchester City. As próximas horas prometem ser decisivas.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados