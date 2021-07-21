Arsenal é favorito para contratar atacante do rival Chelsea

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O Arsenal é o favorito na disputa pela contratação do atacante Tammy Abraham, do Chelsea, segundo o "The Sun". A negociação tem base em um empréstimo dos Blues aos Gunners por uma temporada com uma cláusula de compra obrigatória em 2022 fixada em 40 milhões de libras (R$ 285 milhões).Além da equipe de Mikel Arteta, Tottenham e West Ham também estão interessados na chegada do centroavante inglês. No entanto, o valor cobrado pelo atual campeão da Champions League é considerado muito alto e é a principal barreira na operação.

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Abraham não está nos planos do técnico Thomas Tuchel para a próxima temporada. O atleta teve pouco espaço desde que o alemão assumiu o comando do Chelsea e o clube busca um nome de peso para resolver os problemas de gols.