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futebol

Arsenal é favorito para contratar atacante do rival Chelsea

Tammy Abraham não está nos planos do técnico Thomas Tuchel para a próxima temporada e os Blues buscam fazer dinheiro para investir em nomes de peso no mercado...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 08:48

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 08:48
Crédito: Reprodução
O Arsenal é o favorito na disputa pela contratação do atacante Tammy Abraham, do Chelsea, segundo o "The Sun". A negociação tem base em um empréstimo dos Blues aos Gunners por uma temporada com uma cláusula de compra obrigatória em 2022 fixada em 40 milhões de libras (R$ 285 milhões).Além da equipe de Mikel Arteta, Tottenham e West Ham também estão interessados na chegada do centroavante inglês. No entanto, o valor cobrado pelo atual campeão da Champions League é considerado muito alto e é a principal barreira na operação.
> Veja a tabela da Premier League
Abraham não está nos planos do técnico Thomas Tuchel para a próxima temporada. O atleta teve pouco espaço desde que o alemão assumiu o comando do Chelsea e o clube busca um nome de peso para resolver os problemas de gols.
Haaland e Lewandowski são os favoritos na lista dos Blues, embora as negociações sejam complicadas. Além dos atacantes, a equipe busca reforços em outras áreas do plantel e Declan Rice é um nome que pode ser explorado nesta janela de transferências.

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