Arsenal e Everton brigam por Abdoulaye Doucouré, do Watford

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Após ser rebaixado para a segunda divisão da Inglaterra, o Watford trava uma batalha para tentar manter seus principais jogadores. Segundo o "Mirror", o Arsenal e o Everton disputam a contratação de Abdoulaye Doucouré, um dos principais jogadores dos Hornets.

Recentemente, o Everton teve uma proposta de 40 milhões de libras (cerca de R$ 273 milhões) recusada. Dessa forma, os Toffees preparam uma nova proposta.

Enquanto isso, os Gunners devem se desfazer de Guendouzi e Torreira e procuram um volante para assumir a titularidade. Doucouré não escondeu o desejo de deixar o Watford e deve ser um dos alvos do Arsenal.