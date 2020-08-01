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Arsenal e Everton brigam por Abdoulaye Doucouré, do Watford

Rebaixado para a segunda divisão, os Hornets tentam segurar os
principais jogadores, mas não devem conseguir em caso de boas ofertas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2020 às 17:13

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 17:13

Crédito: Divulgação
Após ser rebaixado para a segunda divisão da Inglaterra, o Watford trava uma batalha para tentar manter seus principais jogadores. Segundo o "Mirror", o Arsenal e o Everton disputam a contratação de Abdoulaye Doucouré, um dos principais jogadores dos Hornets.
Recentemente, o Everton teve uma proposta de 40 milhões de libras (cerca de R$ 273 milhões) recusada. Dessa forma, os Toffees preparam uma nova proposta.
Enquanto isso, os Gunners devem se desfazer de Guendouzi e Torreira e procuram um volante para assumir a titularidade. Doucouré não escondeu o desejo de deixar o Watford e deve ser um dos alvos do Arsenal.
- Sim, acho que vou sair do Watford. O clube está ciente das minhas ambições e quer me ajudar a subir de nível - disse Doucouré, em janeiro.

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