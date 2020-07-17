Arsenal e City batalham por vaga na final da Copa da Inglaterra

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Arsenal e Manchester City se reencontram para a disputa de uma das semifinais da Copa da Inglaterra neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília). As equipes se enfrentaram há exatamente um mês, no retorno da Premier League, em partida que a equipe de Pep Guardiola aplicou 3 a 0 sobre os Gunners. No entanto, este duelo é diferente, em jogo único e vale vaga para a final da competição mais tradicional do país.

O time de Londres conta com seus jovens jogadores para uma partida gigante. Entretanto, a equipe vem de vitória importante contra o Liverpool pelo Campeonato Inglês, está empolgada e o técnico Mikel Arteta espera explorar as deficiências do rival para vencer a partida.

- Eles têm fraquezas, como qualquer outro time. Temos que parar o que eles são fortes. Esta competição faz parte da nossa história. É uma boa oportunidade de erguer um troféu e estamos empolgados. Nós teremos nossos momentos e temos que tomar boas decisões em jogos cruciais.

Por outro lado, o Manchester City já foi campeão da Copa da Liga Inglesa e quer ganhar todos os títulos possíveis após ter ficado com a vice-liderança na principal competição nacional. Guardiola está motivado para o duelo e elogiou Arteta, seu antigo assistente.

- A Copa da Inglaterra é uma copa histórica e linda. Nós estamos a um passo de outra final e vamos fazer um bom jogo. Tenho certeza que a pessoa certa para trazer o Arsenal de volta é Arteta, não há melhor. Tenho a sensação de que ele está criando algo único. Se ele conseguir apoio do clube, serão candidatos.