Arsenal e Chelsea duelam por título da Copa da Inglaterra

Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Arsenal e Chelsea se enfrentam em busca do último título da temporada do futebol inglês e batalham pela Copa da Inglaterra neste sábado, às 1h30 (horário de Brasília). Enquanto os Gunners lutam não só pela taça, mas também por uma vaga na próxima edição da Liga Europa, os Blues querem coroar a primeira temporada de Lampard com o troféu.

Mikel Arteta, comandante do Arsenal e campeão do torneio quando jogador dos Gunners, diz que este momento é uma mistura de emoções. Além disso, o espanhol afirma que o time está mentalmente pronto para encarar a primeira final sob seu comando.

- Nós estamos empolgados. Para mim é muito especial, pois é minha primeira temporada no comando em uma final com o time e os garotos animados com a partida. Nós trabalhamos duro desde que cheguei para voltar a ganhar troféus, se conseguirmos, ficarei encantado. Mas não por mim, pelos jogadores. Eles passaram por momentos difíceis nas últimas épocas. E pelos torcedores, pois eles merecem ter diversão e bons momentos.

Por outro lado, o técnico Frank Lampard garante que terá os retornos de Kanté e Willian no elenco e não quer colocar pressão sobre o jovem elenco que tem em mãos. Além disso, o inglês também ressaltou a importância da mentalidade do grupo.

- Eu não quero colocar muita pressão. Muitos jogadores participaram de grandes jogos de Liga dos Campeões e da Copa da Inglaterra. Eu só quero que eles joguem como treinam. Claro que vencer seria ótimo, mas a experiência de uma final para jovens jogadores é uma experiência de qualquer forma. Devemos garantir que nossa mentalidade, mesmo classificados para a Liga dos Campeões, não seja afetada negativamente.