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futebol

Arsenal e Chelsea devem lutar por jovem estrela do RB Salzburg

Dominik Szoboszlai tem 19 anos e foi a grande sensação do time austríacos após as saídas de Haaland e Minamino. Clube está disposto a vender promessa por R$ 177 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 12:05

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 12:05

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
O RB Salzburg informou a Arsenal e Chelsea que aceita vender Dominik Szoboszlai, principal jogador da equipe, por 26 milhões de libras (R$ 177 milhões), de acordo com o jornal austríaco “Salzburger Nachrichten”. O meio-campista húngaro pode seguir os passos dos ex-companheiros Haaland e Minamino e atuar em um grande centro do futebol europeu.
O atleta de 19 anos ganhou muito protagonismo após a saída das duas principais estrelas do time e foi um dos responsáveis por conduzir o clube a mais um título austríaco. Na temporada, Szoboszlai fez 27 jogos e foi responsável por marcar nove gols e dar 14 assistências. Destas marcas, sete tentos e 11 passes decisivos foram na segunda metade da época.
O diretor esportivo do RB Salzburg, Christoph Freund, reiterou o desejo de manter o jovem húngaro no clube apesar do interesse dos ingleses. O Milan é outra equipe muito interessada no jogador, enquanto Manchester United e Atlético de Madrid monitoram. Szoboszlai também já atua na seleção húngara.

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