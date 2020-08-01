Arsenal e Chelsea devem lutar por jovem estrela do RB Salzburg

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O RB Salzburg informou a Arsenal e Chelsea que aceita vender Dominik Szoboszlai, principal jogador da equipe, por 26 milhões de libras (R$ 177 milhões), de acordo com o jornal austríaco “Salzburger Nachrichten”. O meio-campista húngaro pode seguir os passos dos ex-companheiros Haaland e Minamino e atuar em um grande centro do futebol europeu.

O atleta de 19 anos ganhou muito protagonismo após a saída das duas principais estrelas do time e foi um dos responsáveis por conduzir o clube a mais um título austríaco. Na temporada, Szoboszlai fez 27 jogos e foi responsável por marcar nove gols e dar 14 assistências. Destas marcas, sete tentos e 11 passes decisivos foram na segunda metade da época.