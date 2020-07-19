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Arsenal e Barcelona podem fazer troca por Philippe Coutinho

Brasileiro tem desejo de retornar ao futebol inglês, enquanto Gunners podem envolver jovem Guendouzi na negociação. Francês não é aproveitado por Mikel Arteta...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 13:54

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 13:54

Crédito: Christof Stache/AFP
Arsenal e Barcelona podem realizar uma troca nesta janela de transferências envolvendo Philippe Coutinho e Guendouzi, de acordo com o “Daily Mail”. O francês, que começou a temporada muito bem sob comando de Unai Emery, perdeu espaço com Arteta, principalmente após ter perdido a cabeça e arrumado confusão com Maupay, no duelo contra o Brighton.
O meio-campista de 21 anos é um dos principais prospectos do futebol europeu e interessa outros gigantes, como Real Madrid, Inter de Milão e Paris Saint-Germain. A chegada no clube catalão poderia servir para revitalizar o elenco após saída de Arthur, pois o setor culé está lotado de veteranos, como Busquets, Vidal, Rakitic e Pjanic.
Por outro lado, o meia-atacante brasileiro tem o desejo de retornar para a Inglaterra, onde viveu seus melhores momentos com a camisa do Liverpool. O camisa 10 do Bayern não conseguiu convencer os bávaros na Alemanha e o Barcelona procura um novo clube para emprestar o atleta que não faz parte dos planos para o futuro.

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