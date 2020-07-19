Arsenal e Barcelona podem fazer troca por Philippe Coutinho

Crédito: Christof Stache/AFP

Arsenal e Barcelona podem realizar uma troca nesta janela de transferências envolvendo Philippe Coutinho e Guendouzi, de acordo com o “Daily Mail”. O francês, que começou a temporada muito bem sob comando de Unai Emery, perdeu espaço com Arteta, principalmente após ter perdido a cabeça e arrumado confusão com Maupay, no duelo contra o Brighton.

O meio-campista de 21 anos é um dos principais prospectos do futebol europeu e interessa outros gigantes, como Real Madrid, Inter de Milão e Paris Saint-Germain. A chegada no clube catalão poderia servir para revitalizar o elenco após saída de Arthur, pois o setor culé está lotado de veteranos, como Busquets, Vidal, Rakitic e Pjanic.