Arsenal e Aubameyang se aproximam de renovação de contrato

Herói do Arsenal na conquista da Copa Inglaterra, marcando gols na semifinal e na grande decisão, o atacante Pierre Emerick Aubameyang está perto de acertar sua renovação contratual com o clube londrino. A informação é do jornal "Telegraph".Com contrato até o fim da próxima temporada, em junho de 2021, a situação do gabonês estava indefinida há alguns meses, mas segundo o portal as partes estão perto anunciar o acordo por duas temporadas a mais, até junho de 2023.