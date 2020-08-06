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Arsenal e Aubameyang se aproximam de renovação de contrato

Atacante marcou dois gols na semifinal da Copa da Inglaterra, contra o Manchester City, e dois na decisão, contra o Chelsea, para ser o herói dos Gunners...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 18:46

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 18:46

Crédito: AFP
Herói do Arsenal na conquista da Copa Inglaterra, marcando gols na semifinal e na grande decisão, o atacante Pierre Emerick Aubameyang está perto de acertar sua renovação contratual com o clube londrino. A informação é do jornal "Telegraph".Com contrato até o fim da próxima temporada, em junho de 2021, a situação do gabonês estava indefinida há alguns meses, mas segundo o portal as partes estão perto anunciar o acordo por duas temporadas a mais, até junho de 2023.
Enquanto não renova, o nome de Auba é especulado em diversos times do futebol europeu, como Barcelona, Manchester City, Manchester United e Paris Saint-Germain.

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