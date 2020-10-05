Arsenal deve pagar a multa de Thomas Partey ao Atlético de Madrid

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O Arsenal deve pagar a multa de 50 milhões de euros (R$ 330 milhões) de Thomas Partey ao Atlético de Madrid, segundo o portal “Goal”. Após sucessivas tentativas fracassadas em diminuir o preço pedido pelos colchoneros, os Gunners planejam se mover pelo principal alvo do mercado no último dia da janela de transferência.

Apesar do valor ser considerado alto, os ingleses mudaram de postura nas últimas horas e já avisaram a todos os responsáveis pelo atleta que deve fazer uma oferta nesta segunda-feira. A equipe jurídica dos Gunners já está trabalhando para fechar o negócio e o meio-campista ganês ser anunciado.