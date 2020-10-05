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futebol

Arsenal deve pagar a multa de Thomas Partey ao Atlético de Madrid

Clube inglês mudou de postura nas últimas horas e deve oferecer os R$ 330 milhões para contratar um dos principais alvos de Mikel Arteta nesta janela de transferências...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 10:20

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 10:20

Crédito: AFP
O Arsenal deve pagar a multa de 50 milhões de euros (R$ 330 milhões) de Thomas Partey ao Atlético de Madrid, segundo o portal “Goal”. Após sucessivas tentativas fracassadas em diminuir o preço pedido pelos colchoneros, os Gunners planejam se mover pelo principal alvo do mercado no último dia da janela de transferência.
Apesar do valor ser considerado alto, os ingleses mudaram de postura nas últimas horas e já avisaram a todos os responsáveis pelo atleta que deve fazer uma oferta nesta segunda-feira. A equipe jurídica dos Gunners já está trabalhando para fechar o negócio e o meio-campista ganês ser anunciado.
O nome de Partey é um dos principais alvos na lista de reforços de Mikel Arteta para esta temporada. Apesar das tentativas do Atlético em convencer o camisa cinco pela permanência, o atleta quer se mudar para o futebol inglês. Além do volante, Aouar também estava entre os interessados, mas o atleta do Lyon garantiu que não sai da equipe francesa nesta janela.

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