Arsenal deve oferecer troca ao Barcelona por Coutinho

O Arsenal está disposto a tentar uma negociação com o Barcelona em que deve envolver a troca entre Guendouzi por Philippe Coutinho, além de nove milhões de libras (60 milhões) como compensação pelo brasileiro, de acordo com o “The Independent”. O clube catalão está aberto a ideia de ter o meio-campista francês no elenco para a próxima temporada.No entanto, nenhuma proposta oficial chegou na mesa dos dirigentes culés, pois os Gunners estão esperando o resultado da final da Copa da Inglaterra deste sábado para saber se irá participar ou não da próxima Liga Europa. A classificação para um torneio continental pode ter um impacto financeiro positivo nos cofres da equipe londrina.