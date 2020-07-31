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futebol

Arsenal deve oferecer troca ao Barcelona por Coutinho

Além de envolver o meio-campista Guendouzi, clube londrino pretende pagar apenas R$ 60 milhões pelo meia-atacante, mas nenhuma proposta oficial foi feita até o momento...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 11:19

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 11:19
Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial
O Arsenal está disposto a tentar uma negociação com o Barcelona em que deve envolver a troca entre Guendouzi por Philippe Coutinho, além de nove milhões de libras (60 milhões) como compensação pelo brasileiro, de acordo com o “The Independent”. O clube catalão está aberto a ideia de ter o meio-campista francês no elenco para a próxima temporada.No entanto, nenhuma proposta oficial chegou na mesa dos dirigentes culés, pois os Gunners estão esperando o resultado da final da Copa da Inglaterra deste sábado para saber se irá participar ou não da próxima Liga Europa. A classificação para um torneio continental pode ter um impacto financeiro positivo nos cofres da equipe londrina.
A transferência nestes termos parece difícil, uma vez que o Barcelona pagou muito caro ao Liverpool pelo brasileiro. No entanto, o atleta quer voltar ao futebol inglês e não sabe se terá muitas oportunidades no clube blaugrana. O meia-atacante é nome de desejo do técnico Mikel Arteta, que está preocupado em relação a situação econômica do Arsenal.

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