Arsenal deve emprestar zagueiro para time da segunda divisão

William Saliba, jovem zagueiro do Arsenal, deve ser emprestado para um clube da segunda divisão inglesa na próxima semana, segundo o portal “Goal”. O atleta que jogou pelo Saint-Étienne na última temporada não apareceu na lista de inscritos do técnico Mikel Arteta para a Liga Europa e deve achar um novo time temporário para ganhar minutos em campo.O jovem de 19 anos esteve próximo de conseguir ampliar sua estadia na equipe francesa por mais um ano de empréstimo, mas nenhum acordo foi encontrado antes da janela de transferências fechar na última segunda-feira. O Saint-Étienne acusou o Arsenal de ser responsável pelo fracasso da operação e afirmou que o acerto já havia sido acordado antes do prazo do último dia cinco de outubro.