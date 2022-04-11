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futebol

Arsenal define Rúben Neves, do Wolverhampton, como prioridade

Meia português é destaque do clube inglês mas pode estar a caminho dos Gunners, que devem desembolsar uma grana pela contratação do jogador
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Publicado em 11 de Abril de 2022 às 13:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 13:23
O Arsenal já planeja a contratação de um meio de campo na próxima janela de transferências. De acordo com a 'Sky Sports’, Rúben Neves, destaque do Wolverhampton, é a prioridade da equipe.> Mãe de torcedor do Everton diz que Cristiano Ronaldo agrediu seu filho autista; polícia investiga o caso
Além de uma peça no ataque, o Arsenal também procura se reforçar no meio de campo por conta de possíveis saídas de nomes do elenco. Xhaka está próximo de acertar com a Roma e Mohamed Elneny está em fim de contrato.
As questões financeiras podem impedir a negociação. Em alta no Wolverhampton, o Arsenal deve desembolsar cerca de 60 milhões de euros para acertar com o português.
Crédito: RúbenNeveséprioridadenoArsenal(Foto:AFP

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