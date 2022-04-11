Arsenal define Rúben Neves, do Wolverhampton, como prioridade

O Arsenal já planeja a contratação de um meio de campo na próxima janela de transferências. De acordo com a 'Sky Sports’, Rúben Neves, destaque do Wolverhampton, é a prioridade da equipe.> Mãe de torcedor do Everton diz que Cristiano Ronaldo agrediu seu filho autista; polícia investiga o caso

Além de uma peça no ataque, o Arsenal também procura se reforçar no meio de campo por conta de possíveis saídas de nomes do elenco. Xhaka está próximo de acertar com a Roma e Mohamed Elneny está em fim de contrato.

As questões financeiras podem impedir a negociação. Em alta no Wolverhampton, o Arsenal deve desembolsar cerca de 60 milhões de euros para acertar com o português.