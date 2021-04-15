Arsenal dá show no primeiro tempo, goleia o Slavia Praga com facilidade e avança às semifinais da Liga Europa

O Arsenal está nas semifinais da Liga Europa. Nesta quinta-feira, os Gunners visitaram o Slavia Praga pelo jogo de volta das quartas de final da competição e golearam por 4 a 0 para garantir a vaga. Os gols foram marcados por Lacazette (duas vezes), Pépé e Saka. O adversário na próxima fase será o Villarreal.
PRIMEIRO TEMPO ARRASADOROs 45 minutos iniciais do Arsenal foram de deixar qualquer torcedor orgulhoso. O clube foi para o intervalo vencendo por 3 a 0, com gols de Pépé, Lacazette (de pênalti) e Saka. Smith Rowe também deixou sua marca, mas a arbitragem pegou posição irregular.
+ Clique aqui e relembre como foi o jogo de ida
MAIS UMNa etapa final, o Arsenal diminuiu o ritmo e não criou tantas chances como antes do intervalo. Em uma das únicas chegadas ao ataque, porém, Lacazette marcou mais uma vez depois de cruzamento de Pépé. Com tranquilidade, o camisa 9 ainda limpou a marcação antes de finalizar.
PASSOU PERTONo fim da partida, o brasileiro Gabriel Martinelli quase deixou sua marca em um golaço. O atacante, que entrou no lugar do francês Lacazette, partiu em velocidade pela esquerda, deixou a marcação na saudade e tentou bater no canto. A bola passou perto da trave de Kolar.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
SEQUÊNCIAClassificado para as semifinais, o Arsenal vai encarar o Villarreal, que eliminou o Dínamo de Zagreb. As partidas acontecerão nos dias 29 de abril e 6 de maio. A Uefa ainda vai divulgar a ordem dos confrontos.