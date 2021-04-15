Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Arsenal dá show no primeiro tempo, goleia o Slavia Praga com facilidade e avança às semifinais da Liga Europa
Gunners marcam três vezes no primeiro tempo, ampliam vantagem na etapa final, e se garantem entre os quatro melhores do torneio. Adversário será o Villarreal...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 17:50

Crédito: MICHAL CIZEK / AFP
O Arsenal está nas semifinais da Liga Europa. Nesta quinta-feira, os Gunners visitaram o Slavia Praga pelo jogo de volta das quartas de final da competição e golearam por 4 a 0 para garantir a vaga. Os gols foram marcados por Lacazette (duas vezes), Pépé e Saka. O adversário na próxima fase será o Villarreal.
+ Veja a tabela da Liga EuropaPRIMEIRO TEMPO ARRASADOROs 45 minutos iniciais do Arsenal foram de deixar qualquer torcedor orgulhoso. O clube foi para o intervalo vencendo por 3 a 0, com gols de Pépé, Lacazette (de pênalti) e Saka. Smith Rowe também deixou sua marca, mas a arbitragem pegou posição irregular.
MAIS UMNa etapa final, o Arsenal diminuiu o ritmo e não criou tantas chances como antes do intervalo. Em uma das únicas chegadas ao ataque, porém, Lacazette marcou mais uma vez depois de cruzamento de Pépé. Com tranquilidade, o camisa 9 ainda limpou a marcação antes de finalizar.
PASSOU PERTONo fim da partida, o brasileiro Gabriel Martinelli quase deixou sua marca em um golaço. O atacante, que entrou no lugar do francês Lacazette, partiu em velocidade pela esquerda, deixou a marcação na saudade e tentou bater no canto. A bola passou perto da trave de Kolar.
SEQUÊNCIA​Classificado para as semifinais, o Arsenal vai encarar o Villarreal, que eliminou o Dínamo de Zagreb. As partidas acontecerão nos dias 29 de abril e 6 de maio. A Uefa ainda vai divulgar a ordem dos confrontos.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados