Arsenal costura acordo com jovem promessa do Sporting

O Arsenal está interessado na contratação de Tiago Tomás, jovem atacante do Sporting de apenas 18 anos. Segundo o “The Sun”, Edu Gaspar, diretor técnico dos Gunners, conversa com os dirigentes portugueses com o objetivo de reduzir o preço pedido pela joia e costurar um acordo que gire em torno dos 20 milhões de libras (R$ 149 milhões).No entanto, a contratação não é simples, pois Tomás tem contrato com os Leões até 2025 e uma cláusula de rescisão contratual de 52 milhões de libras (R$ 387 milhões). Além disso, a equipe ocupa a liderança do Campeonato Português e pode ter a oportunidade de disputar a próxima edição da Champions League e Rúben Amorim precisaria de um elenco forte para o torneio.