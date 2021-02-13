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futebol

Arsenal costura acordo com jovem promessa do Sporting

Tiago Tomás está na mira do clube inglês e Edu Gaspar, diretor técnico do clube londrino, conversa com dirigentes portugueses para diminuir valor da multa...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 09:56

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 09:56

Crédito: Arsenal quer contar com jovem do Sporting (AFP
O Arsenal está interessado na contratação de Tiago Tomás, jovem atacante do Sporting de apenas 18 anos. Segundo o “The Sun”, Edu Gaspar, diretor técnico dos Gunners, conversa com os dirigentes portugueses com o objetivo de reduzir o preço pedido pela joia e costurar um acordo que gire em torno dos 20 milhões de libras (R$ 149 milhões).No entanto, a contratação não é simples, pois Tomás tem contrato com os Leões até 2025 e uma cláusula de rescisão contratual de 52 milhões de libras (R$ 387 milhões). Além disso, a equipe ocupa a liderança do Campeonato Português e pode ter a oportunidade de disputar a próxima edição da Champions League e Rúben Amorim precisaria de um elenco forte para o torneio.
> Veja a tabela da Premier League
A promessa que já atua nas seleções de base de Portugal se encaixa no jovem perfil do elenco da equipe londrina que já conta com Saka, Emile Smith-Rowe e Gabriel Martinelli. Em 18 partidas pelo Sporting nesta temporada, o jogador já marcou dois gols e contribuiu com duas assistências para os companheiros.

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