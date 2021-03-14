futebol

Arsenal consegue virada e vence o Tottenham pelo Inglês

Gunners começam atrás do placar após gol de letra dos Spurs, mas conseguem virada em derby londrino...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 15:24

LanceNet

Crédito: JULIAN FINNEY / POOL / AFP
Neste domingo, o Arsenal recebeu o Tottenham no Eithad Stadium, em Londres, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto terminou com uma vitória de virada do Arsenal por 2 a 1. A equipe da casa marcou com Odegaard e Lacazette, enquanto os visitantes fizeram um gol com Lamela, de letra.
Veja a tabela do InglêsDE LETRAO Tottenham saiu na frente do placar, e foi com muita classe argentina. Érik Lamela, que havia entrado no lugar de Heung-Min Son, lesionado, fez o seu gol aos 33 minutos da primeira etapa. O jogador argentino recebeu a bola de Lucas e, de letra, marcou para o Tottenham.
EMPATEApós sofrer um gol, o Arsenal não tardou para responder ao seu adversário, e conseguiu marcar com Martin Odegaard aos 44 minutos, onze após ver o Tottenham fazer o seu. O jogador norueguês recebeu a bola em cruzamento de Kieran Tierney, e contou com um desvio para colocá-la na rede.
PÊNALTI E VIRADA​Já na segunda etapa, Davison Sánchez cometeu um pênalti em Lacazette, e após revisão do árbitro de vídeo, a penalidade foi confirmada. Na cobrança, o atacante francês do Arsenal bateu e não titubeou, virando a partida para a sua equipe.
GOL ANULADOJá perto do final da partida, aos 37 minutos da segunda etapa, uma falta foi importante para o Tottenham. Lucas Moura colocou a bola na área, e Harry Kane cabeceou para dentro da rede. Após revisão do árbitro de vídeo, foi visto um impedimento do atacante inglês, e o gol foi anulado.
SEQUÊNCIAO Arsenal enfrenta, às 14:55h (de Brasília) desta quinta-feira, o Olympiacos. O Tottenham, por sua vez, entra em campo no mesmo dia e no mesmo horário para enfrentar o Dinamo Zagreb. As duas partidas são válidas pela Europa League.

Tópicos Relacionados

arsenal
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília
STF retoma julgamento da lei antigênero do ES no próximo mês
Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)

