Arsenal conquista título da Supercopa da Inglaterra

Crédito: Aubameyang marcou primeiro gol do jogo e homenageou ator de Pantera Negra (JUSTIN TALLIS / POOL / AFP

O Arsenal é o primeiro campeão da Inglaterra na temporada ao conquistar a taça da Community Shield, a Supercopa da Inglaterra. No tempo regulamentar, o placar terminou empatado em 1 a 1 após o Arsenal melhor no primeiro tempo, enquanto o Liverpool dominou a segunda etapa. O título foi decidido nos pênaltis em que os Gunners venceram por 5 a 4.

WAKANDA FOREVERApesar do Liverpool ter tido mais a bola e feito uma marcação mais alta, tentando pressionar a saída de Bola do Arsenal, os Gunners tiveram as melhores chances da primeira etapa. Logo aos 12 minutos, Saka encontrou Aubameyang pela esquerda e o camisa 14 cortou para o meio e finalizou para marcar um lindo gol em homenagem a Chadwick Boseman, ator que interpretou o Pantera Negra nas telas do cinema e falecido na última sexta-feira.

MAIS PERIGOAlém do gol, o Arsenal também chegou em duas oportunidades e em ambas com Saka e Nketiah, atletas da base do clube londrino, trabalhando juntas. A primeira, logo após o primeiro tempo, o atacante recebeu do ponta e finalizou para grande intervenção de Alisson. Já a segunda chance, aos 26 minutos, Nketiah chutou para fora.

LIVERPOOL MUDOUO time de Jurgen Klopp voltou diferente para o segundo tempo e chegou com muito mais perigo no ataque. A primeira grande chance foi aos 10 minutos quando Mané recebeu lançamento em profundidade, ficou na frente de Martínez que impediu o empate. No entanto, aos 28, Minamino, que entrou durante a partida, aproveitou a sobre de bola em um bate rebate para igualar o marcador. Aos 35, o senegalês perdeu outra oportunidade contra o goleiro argentino.