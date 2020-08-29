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futebol

Arsenal conquista título da Supercopa da Inglaterra

Aubameyang abriu o placar no primeiro tempo de domínio do Arsenal, enquanto Minamino empatou na segunda etapa. Nos pênaltis, Gunners venceram Reds por 5 a 4...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 14:33

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 14:33
Crédito: Aubameyang marcou primeiro gol do jogo e homenageou ator de Pantera Negra (JUSTIN TALLIS / POOL / AFP
O Arsenal é o primeiro campeão da Inglaterra na temporada ao conquistar a taça da Community Shield, a Supercopa da Inglaterra. No tempo regulamentar, o placar terminou empatado em 1 a 1 após o Arsenal melhor no primeiro tempo, enquanto o Liverpool dominou a segunda etapa. O título foi decidido nos pênaltis em que os Gunners venceram por 5 a 4.
WAKANDA FOREVERApesar do Liverpool ter tido mais a bola e feito uma marcação mais alta, tentando pressionar a saída de Bola do Arsenal, os Gunners tiveram as melhores chances da primeira etapa. Logo aos 12 minutos, Saka encontrou Aubameyang pela esquerda e o camisa 14 cortou para o meio e finalizou para marcar um lindo gol em homenagem a Chadwick Boseman, ator que interpretou o Pantera Negra nas telas do cinema e falecido na última sexta-feira.
MAIS PERIGOAlém do gol, o Arsenal também chegou em duas oportunidades e em ambas com Saka e Nketiah, atletas da base do clube londrino, trabalhando juntas. A primeira, logo após o primeiro tempo, o atacante recebeu do ponta e finalizou para grande intervenção de Alisson. Já a segunda chance, aos 26 minutos, Nketiah chutou para fora.
LIVERPOOL MUDOUO time de Jurgen Klopp voltou diferente para o segundo tempo e chegou com muito mais perigo no ataque. A primeira grande chance foi aos 10 minutos quando Mané recebeu lançamento em profundidade, ficou na frente de Martínez que impediu o empate. No entanto, aos 28, Minamino, que entrou durante a partida, aproveitou a sobre de bola em um bate rebate para igualar o marcador. Aos 35, o senegalês perdeu outra oportunidade contra o goleiro argentino.
PÊNALTIS​Com o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a partida foi para a decisão por pênaltis e o Arsenal conseguiu conquistar o primeiro título da temporada da Inglaterra ao vencer por 5 a 4 os campeões nacionais. É hora de comemorar antes do início da Premier League, marcada para começar no dia 12 de setembro.

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