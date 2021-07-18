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futebol

Arsenal busca um goleiro e um lateral direito para a temporada

Ramsdale, goleiro do Sheffield United, é visto como opção para resolver o problema da meta dos Gunners, enquanto Arteta segue buscando Max Aarons, do Norwich...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 10:54

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 10:54
Crédito: Divulgação / Site oficial do Norwich
Apesar de tímido no mercado, o Arsenal está em busca de um goleiro e de um lateral direito para a temporada, segundo o "The Athletic". O técnico Mikel Arteta gosta do nome de Aaron Ramsdale para a meta do Gunners, enquanto Max Aarons segue sendo um desejo para a ala destra.O porteiro, que na última temporada sofreu 39 gols em 38 partidas com o Sheffield United, pode emergir como titular do gol da equipe de Londres caso seja contratado. Já o lateral direito é visto como a melhor opção caso a saída de Bellerín seja concretizada.
> Veja a tabela da Premier League
Até o momento, os Gunners só confirmaram a contratação de Nuno Tavares para a lateral esquerda. O clube também está próximo de anunciar as chegadas do zagueiro Ben White, do Brighton, e do meio-campista Lokonga, do Anderlecht.
Além disso, o Arsenal também segue em busca de um outro meia para o elenco. O nome de Rúben Neves é o mais cotado para fazer parceria com Thomas Partey, enquanto Mikel Arteta não esquece a possibilidade de contar novamente com Odegaard.

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