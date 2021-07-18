Arsenal busca um goleiro e um lateral direito para a temporada

Crédito: Divulgação / Site oficial do Norwich

Apesar de tímido no mercado, o Arsenal está em busca de um goleiro e de um lateral direito para a temporada, segundo o "The Athletic". O técnico Mikel Arteta gosta do nome de Aaron Ramsdale para a meta do Gunners, enquanto Max Aarons segue sendo um desejo para a ala destra.O porteiro, que na última temporada sofreu 39 gols em 38 partidas com o Sheffield United, pode emergir como titular do gol da equipe de Londres caso seja contratado. Já o lateral direito é visto como a melhor opção caso a saída de Bellerín seja concretizada.

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Até o momento, os Gunners só confirmaram a contratação de Nuno Tavares para a lateral esquerda. O clube também está próximo de anunciar as chegadas do zagueiro Ben White, do Brighton, e do meio-campista Lokonga, do Anderlecht.