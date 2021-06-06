Arsenal busca contratação de Rúben Neves, do Wolverhampton

Crédito: Rúben Neves é alvo dos Gunners para a próxima temporada (AFP

O Arsenal está interessado na contratação de Rúben Neves para a próxima temporada, segundo o "Sunday Times". As informações apontam que a operação pode custar cerca de 34 milhões de libras (R$ 244 milhões) para tirar o português do Wolverhampton.Os Gunners buscam reforçar o setor de meio-campo por conta das saídas de Dani Ceballos e Odegaard. A dupla estava emprestada pelo Real Madrid, mas ambos serão reintegrados ao elenco merengue sob comando de Carlo Ancelotti.

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Além disso, o Arsenal perdeu a disputa pela contratação de Emiliano Buendia, do Norwich, para o Aston Villa. A equipe londrina não conseguiu atingir os valores esperados pelo time que foi recém promovido da Championship para a Premier League.