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futebol

Arsenal busca contratação de Rúben Neves, do Wolverhampton

Equipe de Mikel Arteta planeja renovar setor do meio de campo após saídas de Dani Ceballos e Martin Odegaard...
LanceNet

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Publicado em 

06 jun 2021 às 11:23

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 11:23

Crédito: Rúben Neves é alvo dos Gunners para a próxima temporada (AFP
O Arsenal está interessado na contratação de Rúben Neves para a próxima temporada, segundo o "Sunday Times". As informações apontam que a operação pode custar cerca de 34 milhões de libras (R$ 244 milhões) para tirar o português do Wolverhampton.Os Gunners buscam reforçar o setor de meio-campo por conta das saídas de Dani Ceballos e Odegaard. A dupla estava emprestada pelo Real Madrid, mas ambos serão reintegrados ao elenco merengue sob comando de Carlo Ancelotti.
> Veja a tabela da Eurocopa
Além disso, o Arsenal perdeu a disputa pela contratação de Emiliano Buendia, do Norwich, para o Aston Villa. A equipe londrina não conseguiu atingir os valores esperados pelo time que foi recém promovido da Championship para a Premier League.
Rúben Neves chegou ao Wolverhampton em 2017 após se destacar com o Porto e tem contrato com o clube até 2023. Sob comando de Nuno Espírito Santo, o português se consolidou na Premier League e na seleção dirigida por Fernando Santos.

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